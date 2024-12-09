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青少年吸菸逾4成用加味菸 國健署評估調整禁用規範

中央社／ 台北9日電

衛福部「菸品禁止使用添加物」草案今年10月完成預告，盼有效管理加味菸，以免吸引青少年，據國健署統計，吸菸青少年使用加味菸比例超過4成，不排除評估調整禁用添加物等相關規範。

菸害防制法第10條賦予明訂禁止菸品風味添加物的權力，去年3月曾第1次預告禁添加口味實質法規命令，但因意見難以凝聚共識，經過1年內多次專家會議，今年8月8日再次預告，這次菸品禁止使用添加物，包含香莢蘭醛、乙基香莢蘭醛、麥芽醇、乙基麥芽醇、苯甲醛等27種。

國民健康署112年青少年吸菸行為調查結果顯示，國中生吸菸率為2.0%，高中職生吸菸率為6.7%；國中生、高中職生電子煙使用率分別為3.2%與6.3%，合併計算青少年電子煙使用率為4.8%，青少年紙菸吸菸率呈下降趨勢，但近年菸商仍鎖定青少年族群，刻意採用新穎造型產品行銷。

如添加花香、果香或巧克力、薄荷口味等添加物，吸引青少年使用。根據調查顯示，每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸，特別是女生的使用比率高於男生，分別為國中女生43.8%、國中男生36.7%；高中職女生61.2%、高中職男生37.2%。

衛生福利部國民健康署菸害防制組長羅素英今天向媒體說明，「菸品禁止使用之添加物」草案完成預告後，共計約1.3萬則意見。意見非常多、涉及層面廣，需要時間聚焦、凝聚共識，將盡快與毒物、法治等專家舉行會議，參考國際經驗與推動情況，評估調整禁止範圍與內容。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

女生 電子煙

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