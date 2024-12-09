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星宇獲鋰電池運輸認證且是國內首家 5架A350F貨機2027交機

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空通過鋰電池運輸（IATA CEIV Lithium Batteries）認證，提供更高效、安全的貨運服務。圖／星宇航空提供
星宇航空通過鋰電池運輸（IATA CEIV Lithium Batteries）認證，提供更高效、安全的貨運服務。圖／星宇航空提供

星宇航空於近日取得鋰電池運輸（IATA CEIV Lithium Batteries）認證，成為台灣首家且目前唯一獲得此認證的航空公司，星宇表示，獲得認證代表作業程序與人員專業度獲國際認可，公司也持續布局貨運市場，以滿足空運進出口，已訂購5架A350F貨機，預計2027年開始交機。

鋰電池作為現代科技產品的重要組成部分，廣泛應用於各類電子產品，由於鋰電池具備高能量密度，若處理不當可能對航空貨運安全構成風險。隨著全球電商貿易的快速發展，鋰電池貨運量顯著增加，其運輸安全的國際要求也日益嚴格。

鋰電池運輸（IATA CEIV Lithium Batteries）認證為業界確立通用的基礎標準，致力於加強各航空公司鋰電池運送品質。

星宇航空遵循IATA危險物品規則（IATA DGR）及IATA電池運輸規則（BSR）制定作業程序，透過專業人員培訓、要求貨主正確申報、堅固包裝、加強X光安檢等措施，確保符合安全程序與作業標準，以降低鋰電池運輸風險，提供客戶最安全的運輸服務。

星宇航空執行長翟健華表示，此次通過鋰電池運輸認證，代表星宇航空作業程序與人員專業度獲得國際認可，未來將持續把關並優化作業程序，提供更高效、安全的貨運服務，確保每項貨物都能安全抵達目的地。

星宇表示，航空目前以客機機腹載貨表現穩健，並持續布局貨運市場，以滿足強勁的空運進出口需求，已訂購之5架A350F貨機，預計將於2027年開始交機。未來，也將同步積極拓展貨運市場，持續優化作業程序與技術應用，為客戶與合作夥伴提供專業、多元且安心的運送服務。

星宇航空通過鋰電池運輸（IATA CEIV Lithium Batteries）認證，提供更高效、安全的貨運服務。圖／星宇航空提供
星宇航空通過鋰電池運輸（IATA CEIV Lithium Batteries）認證，提供更高效、安全的貨運服務。圖／星宇航空提供

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