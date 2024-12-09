女醫美手術亡醫師有無違法 衛福部揭這情形下就會處分

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聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部醫事司副司長劉玉菁說，若執行削骨、中臉部及全臉部拉皮等7項手術，其屬全身麻醉或非全身麻醉的靜脈注射麻醉特定美容醫學手術者，應有專任或兼任之麻醉科專科醫師全程在場，且應於手術時親自執行麻醉業務。本報系資料照
衛福部醫事司副司長劉玉菁說，若執行削骨、中臉部及全臉部拉皮等7項手術，其屬全身麻醉或非全身麻醉的靜脈注射麻醉特定美容醫學手術者，應有專任或兼任之麻醉科專科醫師全程在場，且應於手術時親自執行麻醉業務。本報系資料照

一名49歲女子日前赴台北市中山區某連鎖醫美診所，於進行電波拉皮等醫美療程時，因麻醉後血氧濃度下降，送醫搶救不治，診所被質疑沒有麻醉專科醫師在場。衛福部今天回應，該案已進入司法調查，若檢調調查相關病歷資料，出現違反須麻醉醫師在場的7個手術項目，台北市衛生局就會進行相關行政處分。

台北市衛生局今天前往該診所稽查，有關手術及麻醉是否需兩位醫師執行，而該診所是否有違反相關法規仍持續調查，並請衛福部進行釐清。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，依現行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」中有美容醫學專章第25條規定，包括：削骨、中臉部及全臉部拉皮、單次脂肪抽出量達1500毫升或單次脂肪及體液總抽出量達5000毫升，以及腹部整形、鼻整形、義乳植入的乳房整形、全身拉皮手術共7項手術，其屬全身麻醉或非全身麻醉的靜脈注射麻醉特定美容醫學手術者，應有專任或兼任之麻醉科專科醫師全程在場，且應於手術時親自執行麻醉業務。

劉玉菁說，醫師當天實際對病人進行何種治療，因為沒人看到，且案件進入司法階段，檢調已有病歷資料，未來若有違反行政法規的部分，就會轉至地方衛生局進行後續行政處分。

手術 衛生局 醫師

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