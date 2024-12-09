為買保險延誤篩檢27天...媽媽公開信說明過程 籲盡早篩檢

家長忽略新生兒篩檢，差點讓孩子失去寶貴的生命。台中王小弟出生後27天，出現明顯呼吸困難，緊急就醫後發現心臟異常肥大，肌張力低，肌肉酵素增高，高度懷疑為龐貝氏症，需插管治療。經過住院40天治療，王小弟終於順利出院，王媽媽對新生兒家長公開呼籲，小朋友出生後應盡早做新生兒自費篩檢，不要像他們承受驚慌和煎熬。

王媽媽說，沒有為孩子做新生兒自費篩檢，是想要為孩子規畫保險，等投保成功後再去做自費篩檢，沒想到孩子就是有這種遺傳疾病，導致一病就非常嚴重。目前孩子康復回了，定期每二周注射藥物，呼籲新生兒爸媽，盡快作全的新生兒篩檢，「才不會像我們孩子一樣。」

小朋友回家之後，大概是出生第27天的時候，發現他呼吸有點異常，一開始以為只是感冒，因為當天有咳嗽跟打噴嚏，那時候帶他去小兒科的醫院檢查，醫生就說：這個要去大醫院治療，因為他有心律不整，那講直白一點就是大人所謂的心臟衰竭，那當下我就是直接轉到了北榮去做治療。

那去的時候，因為他在加護病房，我們家屬是不能進去，只有每天半小時可以去探視。那這段時間其實蠻煎熬的，因為什麼也不能為小孩做，那就只能在那邊看半個小時後，然後就要離開加護病房。

每天去的時候，一開始看起來沒什麼異狀。但是，過幾天之後，發現他長相越來越不一樣，因為就是腹部有積水，然後整個就很水腫。小孩大概在那邊治療了40天左右，那大概前30天吧，他整個人完全長得很不一樣，我一直想說這真的是我的小孩嗎？怎麼跟當初長的不同了？

我們會沒有做新生兒採檢，是因為剛出生的時候，我想要先為小孩規劃保險的部分，那等投保成功之後再去做自費篩檢，我沒想到會剛好，他就是有這種遺傳的疾病，然後導致他嬰兒型發病，變得這麼嚴重。

但是，他目前已經康復回家了，現在只要就是定期的每個兩週再回去打藥就可以了，那是穩定很多了，而且他現在像喝奶部分，他每天也都吃得很好，所以蠻健康的，是『希望呼籲新生兒的爸爸媽媽，可以盡快作全項的新生兒篩檢，才不會像我們孩子一樣。』

因為在小朋友治療這段過程，其實小孩很辛苦，但是守護小孩的爸爸媽媽心裡面很煎熬，那也很謝謝台北榮總所有的醫護人員和醫師，他們也很努力地在幫小朋友治療。那時候我在等待的時候，我每天晚上最害怕是接到醫院打來的電話，因為只要電話一來醫師就會說小孩的情況不樂觀。其實那時候已經有說到有要我們先選擇，如果有病危通知，我們到底是要急救？還是不急救？已經有走到這個地步，是很嚴重，非常嚴重。

不過還好就是小孩，他也挺過來，然後我們也很順利的住院了，真的是真心希望呼籲大家，可以在小朋友出生後盡早為小朋友做新生兒自費篩檢，這樣子小朋友跟爸爸媽媽，就比較不會需要承受驚慌和這麼煎熬的過程。