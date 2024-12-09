台灣首家 星宇航空取得鋰電池運輸認證

佈局貨運市場，星宇航空近日正式取得國際航空運輸協會鋰電池運輸（IATA CEIV Lithium Batteries）認證，這也是台灣首家航空公司取得相關認證。

鋰電池作為現代科技產品的重要組成部分，廣泛應用於各類電子產品，由於鋰電池具備高能量密度，若處理不當可能對航空貨運安全構成風險。隨著全球電商貿易的快速發展，鋰電池貨運量顯著增加，其運輸安全的國際要求也日益嚴格。

鋰電池運輸（IATA CEIV Lithium Batteries）認證為業界確立通用的基礎標準，致力於加強各航空公司鋰電池運送品質。

星宇航空今天發布新聞稿表示，遵循IATA危險物品規則（IATA DGR）及IATA電池運輸規則（BSR）制定作業程序，透過專業人員培訓、要求貨主正確申報、堅固包裝、加強X光安檢等措施，確保符合安全程序與作業標準，以降低鋰電池運輸風險，順利取得相關認證。

星宇航空指出，目前以客機機腹載貨表現穩健，並持續佈局貨運市場以滿足強勁的空運進出口需求，已訂購之5架A350F貨機，預計將於2027年開始交機。（編輯：陳清芳）