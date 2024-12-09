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機車駕訓補助114年續辦 最高可拿3800元

中央社／ 台北9日電

交通部公路局今天宣布，機車駕訓補助計畫明年將持續辦理，經過機車駕訓者可領新台幣1300元補助，明年起還有考取駕照後安全駕訓或者持學習駕照的駕訓補助，最高可拿3800元。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，「機車駕訓」補助計畫，凡經完整「機車駕訓」課程後取得駕照者，每人可獲得1300元補助，今年已超過4.2萬人報名。

公路局說，駕訓補助114年將接續辦理，預計明年擴大到4.5萬名，近期也將推出全新的宣導影片，希望能藉由生動有趣的內容，持續宣導「騎車上駕訓 安全不靠運」的重要性。

除了基本的1300元補助外，公路局指出，112年起實施的「駕訓2.0（考取駕照後安全駕駛訓練）」補助計畫，由專業的駕訓班教練帶領學員實際上路訓練，課程內容涵蓋機車常見事故原因，如變換車道、安全車距、內輪差、停讓行人以及無號誌路口等重要項目，每人額外再補助1200元，名額預計有4000名。

公路局說，明年起將再推出駕訓3.0，持學習駕照者參加駕訓可拿2500元補助，名額預計有2000名，民眾除了基礎的補助外，駕訓2.0跟駕訓3.0補助還可擇一請領。

交通部部長陳世凱表示，根據統計，參加機車駕訓班及道路安全訓練的新手，違規風險可降低59%，事故風險降低36%。交通部將持續透推廣機車駕訓班相關計畫，邀請所有新手報名參加。

交通部 駕照 駕訓班

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