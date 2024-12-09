第九屆慈濟論壇 推動「善經濟」 利他才能利己 消弭衝突

第九屆慈濟論壇於12月6日與7日舉行，今年以「善經濟：永續、均富、共善」為題，邀請全球相關領域學者及實踐者交流。與會學者及企業領袖認為，當前的國際情勢與氣候變遷對人類的威脅，已到刻不容緩的地步，提升人類未來文明價值，必須推動「善經濟」，利他才能利己，消弭衝突，共創人類下一階段的文明高峰。

慈濟基金會副執行長何日生提出「善經濟」的核心價值，透過利他、和合、共善，利他，才能更好的利己，利眾，才會有更好的利潤。華碩集團創辦人、董事長施崇棠從個人經營企業的實務經驗認為，要引導企業從單純的財務目標，轉向更具意義的價值創造。

但本質是營利，利他的企業如何在競爭中存活？施崇棠取經管理大師Ray Dalio的領導聖經「原則（Principles）一書內容指出，「擁抱現實」是最首要的原則，要直面真理和宇宙之道。

他指出，回顧人類歷史，利他是自然演化之果，使人類社群生存。自利本質的市場經濟，其繁榮是短期的，長期埋下資源耗竭、環境退化、氣候變遷、不均發展等問題。例如貝萊德董事長Larry Fink提倡「利害關係人資本主義（stakeholder capitalism）」，就是要把長期獲利視為衡量企業的新標準。

施崇棠指出，滿足經濟、社會與環境均衡的企業，才能邁向卓越。當今人類所屬的「智人」能進化而存續至今，是透過持續的錯誤、反省、改進而發現「互助」的重要。

他說：「要有『極度開放』，亦即真實透明的心態，以發揮眾智和創意擇優；也要淬鍊『極度同理』，站在他人角度思考，理解人與人的差異」，施崇棠強調，如此方能覓得意見不同的可信之人，做出最優決策，而這正是華碩始終遵循的核心思維，五大生活原則分別是擁抱現實、進化、極度開放、極度同理、決策。

施崇棠說，善經濟是基於原則的行動指南，擁抱人類發展歷史所認清的現實，以互助利他來面對易變、不確定、複雜、模糊的競爭環境。華碩能夠在永續領域走在前面，不只將永續視為合規，而是視為核心價值，納入績效管理中，以數據驅動和科學基礎來推動淨零路徑，再以品牌影響力帶動供應鏈共同轉型。

施崇棠進一步表示，面對當今社會、經濟、環境的嚴峻挑戰，企業肩負的責任需要善經濟的思維，與環境相容共生，與人互助進化，才能形成善循環，鋪下邁向永續之道。華碩也透過觀樹基金會，推動人與自然和諧共存，強調感樹恩、念地德、起而行、化眾生，從雲林口湖到苗栗苑裡，以至於大雪山，振興經濟也復育生態。他並呼籲，要種善的因，結利他的緣，實現共善的循環。

在論壇中，政治大學副校長陳樹衡與何日生、哈佛大學費正清研究中心暨瑞銀慈善基金獨立董事韋傑夫（Jeffrey R. Willams）對話，討論如何在當今以市場經濟為主的環境中，推動善經濟。

何日生透過慈濟經驗，呼應「共善的循環」，他回憶台北慈濟醫院興建時，工人想抽菸，志工就遞來水果，吃一吃就忘了抽菸；想喝酒，志工就遞來酸梅汁，喝一喝就忘了喝酒；吃素便當不方便，沒地方洗手，志工設計流理台，雙手奉上熱毛巾說感恩菩薩，最後99%的工人不菸不酒不檳榔。「從愛的方法達到愛的結果，以善至善。」何日生語重心長地強調。

韋傑夫認為，善經濟極具力量，並深信人性本善是最重要的前提，如果人性本善，那麼問題是出在市場經濟嗎？他認為，「市場經濟並沒有問題，是因為外在因素而扭曲了市場經濟，因此重點是『如何引導』市場經濟。」韋傑夫指出，中小企業的老闆對其所處的社區，一定會有所回饋，不會只考慮股東的短期利益。

他回憶父親的忠告，「不可能在自己的餐桌上倒垃圾」，但是「問題在於企業長大了，減少了與客戶直接互動的機會，轉而是在意KPI的獎勵機制、財務的目標。」韋傑夫點出市場經濟的本質與外在盲點。

陳樹衡呼應，對於資本主義以善為出發重要，不論是西方的洛克斐勒或者是東方的稻盛和夫，都是強調「以人為本」，因此市場經濟並非為惡，而是在於人心。

與談者說明「擁抱現實」的重要。證嚴上人強調大愛，但企業需要的是「嚴格的愛」，從原則變成紀律，從紀律變成習慣，才能有鞏固利他文化，達成善經濟，達成何日生所提出善經濟。三位與會者也認為，經濟不僅止於慈善，而是一切的商業活動都應具備利他的動機，以及為社會創造出良善結果的經濟行為。

慈濟基金會執行長顏博文期勉大家繼續努力，將善經濟的思想傳遞給參與論壇的學員，也要進一步影響到掌握權力的各界領袖們。