地震、老屋多，地震險怎麼保？什麼是住家綜合保險

台灣地震多，今年花蓮 403 強震導致全台建物受損。根據中央氣象局地震測報中心資料顯示，今年台灣強震數量爆表，芮氏規模6以上的強烈地震數已高達10個，創25年來新高。台灣進入地震好發期，同時台灣屋齡日益老舊，全台50年以上老屋在今年Q1達到101萬戶。多數人都會投保住宅火災保險(含地震基本險)，來防範地震損失。但除了地震之外，房屋仍有其他風險，可能帶來不同程度的災害。

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「住家綜合保險」和一般的住宅火災保險有什麼不同呢？國泰產險分享，住宅火災保險提供建築物、裝潢基本的保障，但若家中有高額的動產，想要更好的應對並有效降低損失時，就應考慮投保「住家綜合保險」，來獲得更全面的保障。

住宅綜合保險有幾大特色：

1) 住家綜合保險可提供建築物與動產較完整的保障：國泰產險表示，隨著房價高漲，合適的建築物保額可以有效提供保障，確保建築物的價值。而建築物內動產則包含被保險人與同居家人所使用的傢俱、衣服行李及供生活起居所需的一切動產。以國泰產險的「住家綜合保險」為例，建築物與動產的理賠基礎皆以重置成本來計算，更能符合實際的需求。

2) 住家水漬保險保障：老屋常見水管線路老舊破裂而漏水，造成牆面或滲水，一旦要處理，可能還要從樓上、樓下或隔牆鄰居開始找漏，費用不菲還容易造成與厝邊鄰居的口角。因此住家水漬險提供水槽、水管、其他儲水設備破損或溢水造成損失的費用，在承保之危險事故發生後可保障財物損失。

3) 轉嫁住家老舊造成的第三人體傷、死亡或財物損失的賠償責任：今年連續強震後，許多老舊建築紛紛出現外牆磁磚剝落，9 月北市延平北路更發生外牆磁磚脫落砸中冷氣室外機砸落意外！因此，國泰產險建議老舊建築屋主應該注意房屋引發第三人的損失，以免意外後帶來無窮的糾紛與煩惱。

4) 機車損失亦有相對應保障：台灣機車持有率高，人人家中或多或少都有一到兩台機車，機車能否有保障也是非常重要的。國泰產險指出「住家綜合保險」能擴大承保機車火災事故，提供家中機車額外保障，讓停在住家停車場的機車，降低火災帶來的損失。

「住家綜合保險」保費試算畫面。 圖／國泰產險 提供

國泰產險建議，若消費者已有住宅火災保險，可再額外加保「住家保戶傘綜合保險」，讓保障更全面。此外，不只有屋主本人可以投保，亦有為租屋族所設計的高CP值專屬投保方案。

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在國泰產險網站投保試算頁上，可選擇自己的身份（如屋主租屋族）查看符合自身需求的保險內容，再進行保費試算。若要保人、被保人不同，想投保的話也沒有問題。只要跟著網站上的步驟，一步一步就能順利完成，為同住的爸媽、家人多添一份保障一點都不費力。馬上到國泰產險網站進行試算吧！