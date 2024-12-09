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台灣觀光協會將設獎學金 觀光研訓院114年成立

中央社／ 台北9日電

台灣觀光協會將設立觀光發展研究獎學金，鼓勵學生提出有創意的研究和建議，此外，交通部觀光署預計明年正式成立觀光研訓院，培養人才。

台灣觀光協會今天舉辦捐贈人年會暨成立68週年慶祝茶會，台灣觀光協會會長簡余晏致詞時表示，已經向董事會提案，將提供觀光發展研究獎學金給校園學子，鼓勵各種領域研究生提出對觀光發展有創意的研究和建議。

除了獎學金外，台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭致詞時透露，觀光署預計在明年將成立觀光研訓院，在行銷推廣上，也將有專屬的法人機構。

針對觀光業人力不足的問題，行政院長卓榮泰指出，他承諾政府會在最短時間內解決人力不足的問題，各方面會配合產業的需求，全面與業界合作。

卓榮泰說，在403地震後，花蓮觀光受到很大的衝擊，但在公路局、觀光署等努力下，花蓮觀光已經逐步恢復，「我要把長春祠還給中橫，要把太魯閣還給全世界」，目前花蓮觀光旅遊補助執行率已經超過88%，他希望透過生態旅遊、運動、體育、鐵道及農村旅遊等方面，帶動更多國際旅客來台。

卓榮泰表示，如果產業有建議，可以向觀光署或者台灣觀光協會表達，政府會儘快調整腳步。

台灣觀光協會指出，會中也聚焦全球及台灣觀光趨勢、消費數據洞察及產業永續實踐，邀請Visa台灣區總經理黃慧琴、雲品溫泉酒店總經理張羽，以及印太戰略智庫執行長矢板明夫等講者分享關鍵趨勢與觀點，盼為台灣觀光產業拓展新視野。

卓榮泰 花蓮 觀光署

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