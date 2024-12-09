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王榆鈞攜手萬芳 音樂劇場激盪多維度想像

中央社／ 台北9日電

音樂藝術家王榆鈞將音樂劇場「明 Dawn to Dawn」從英國倫敦帶回台灣，攜手歌手萬芳擔任嘉賓，期待帶觀眾共同沉浸融匯音樂、空間、燈光、影像與服裝等元素交織的劇場體驗。

「明 Dawn to Dawn」靈感來自德國導演郭貝爾（Heiner Goebbels）的作品「史迪夫特的事物」，製作團隊透過新聞稿分享，作品突破傳統文本框架，以音樂聲響與劇場的異質元素互滲，於倫敦演出期間獲得英國藝術媒體The Reviews Hub的4顆星評價。

王榆鈞創作領域橫跨劇場、舞蹈、電影與VR配樂、影像、文學、展覽及當代藝術，而「音樂劇場」始終是她亟欲挑戰的劇場形式。

回顧近年創作，王榆鈞提及自己在面對文化認同議題時，看見世代與歷史之間的關係與狀態變化，往往處於不確定、缺席、不明狀態中，「或許與這種不明狀態共生，就是我們這個世代的存在性與自然」。

因此「明 Dawn to Dawn」以日與月輪替而象徵時間性的「明」，來指涉一種「不明」的生命境況。王榆鈞解釋，「我們試圖跳脫以主角為主的文本敘事方式，將權力下放，創造一個讓觀眾可以從『流、徑、身、晃、刻』找到各自敘事的場域。」

除了邀請曾與王榆鈞演唱「盼望」一曲的萬芳擔任特別演出嘉賓，主創團隊亦偕同「FENKO鳳嬌催化室」合作，期待尋找到紙藝與表演藝術之間多維度的碰撞。

另外，王榆鈞透過萬芳、巴奈與馬躍．比吼的互動關係認識了「整個部落都是我們的教室」計畫，藉由編寫母語課本與創生母語教室，找回失去的原民語言。她認為這也反映「明 Dawn to Dawn」核心概念，因此發起「看表演，做公益」公益捐款計畫，將部分表演收入作為公益捐贈，試圖拋磚引玉，鼓勵更多人支持「整個部落都是我們的教室」。

「明 Dawn to Dawn」將於12月27、28、29日一連3天演出，地點在台北表演藝術中心藍盒子。

公益 劇場 音樂劇

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