建築兼具自然與實用 台博辦修澤蘭特展

台灣也曾有重量級女建築師！台博館即日起展出「另一種現場：修澤蘭」特展，展場中有包括她曾設計的「景美女中圖書館」、「陽明山中山樓」與「新店花園新城」等知名建築，還有過去與建築師丈夫傅積寬合作的建築書與圖等資料。修澤蘭之子傅德修在記者會表示，母親執著又拚搏，建築兼顧實用、自然與古今融合，盼能啟發更多人投入。

校園多修澤蘭作品

台灣博物館鐵道部園區2樓即日起至114年11月2日，展出「另一種現場：修澤蘭」，帶領觀眾認識這位曾設計舊板橋車站、陽明山「中山樓」、新店「花園新城」與中山女中、景美女中、北市大等校區建築的知名女建築師。展覽以校園建築、大屯火山、新店溪畔等主題，回顧修澤蘭的建築作品與生命歷程。

「展出修澤蘭的作品，能讓更多人瞭解台灣的建築史與女建築師！」台博館館長陳登欽表示，他念高中時進入圖書館，對於修澤蘭設計的門廊，還有樓梯扶手欄杆的漂亮細節感到印象深刻，希望透過展覽，能持續記錄更多台灣建築的發展歷史。

做事拼命、貫徹始終

修澤蘭之子傅德修分享說，他母親個性執著，堅持建築物要有美感兼具實用性，與傳統也要和現代工藝結合，還要兼顧周遭的大自然環境，如今看來單純，但卻是她一生貫徹的理念。

另外，修澤蘭非常有拚搏精神，與父親傅積寬在蓋陽明山中山樓時，雖然面臨硫磺問題與不熟悉的工班，但在工地任何時間一定能找到她與傅其中一人。

「聖經說：『因為我們成了一臺戲，給世人和天使觀看。』我想我母親的戲演得非常圓滿！」傅德修指出，雖然修澤蘭的人生有高潮與低谷、歡笑與淚水，還有榮譽和挫折，她很多的建築如今仍被台灣建築界研究與想念，也啟發很多對台灣建築有興趣的人。他總結說，母親也讓台灣女建築師的路愈走愈寬。

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