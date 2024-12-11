大樓管理費就用「免費APP」一鍵收！管委會總幹事：「收款快速、對帳精準，輕鬆多了！」

催繳管理費，是許多社區每個月都要重複上演的噩夢，不少社區管委會聘請專人處理社區財務，就是因為收管理費和記錄零用金，是令人頭痛的大工程！桃園楊梅櫻花澄品社區自三年前導入「中保好生活」免費APP協助社區管理，管委會許總幹事說：「真的省了好多時間！」

許總幹事認為使用APP大幅提升每月收取管理費的效率。 圖／江建泰 攝影

「以前光是管理費作帳，就要花上一整天的時間，現在只要大約30分鐘！」許總幹事表示。櫻花澄品社區鄰近交流道，交通十分便利，周邊環境清幽，生活機能豐富，整個社區只有80戶，住戶單純且素質高。社區配備先進的單層排氣系統、櫻花廚具，還有綠意中庭和景觀健身房，是當地指標性的智慧化社區。

楊梅櫻花澄品社區自3年前導入「中保好生活」APP，以數位智能化的方式協助社區管理。 圖／江建泰 攝影

櫻花澄品社區僅80戶，環境清幽、住戶較單純。 圖／中保科技 提供

「80戶住戶，每個月都要通知大家繳交管理費、開收據、對帳、逾時沒交的住戶打電話過去也不一定會接，經常必須挨家挨戶去催繳，好不容易收齊了，到下個月又要再重來一次！如果要花很多時間去追管理費，其他事情都得先擱著！」回想過去人力作業的繁瑣流程，許總幹事仍心有餘悸，還好櫻花澄品社區自三年前因引進中興保全科技電子監控系統，連帶認識了「中保好生活」APP，用智慧化的方式改善社區的財務管理，讓許總幹事得以鬆一口氣。

中保好生活APP介面清楚，直覺化設計，非常容易上手。 圖／江建泰 攝影

使用「中保好生活」APP，系統可直接發送繳費通知到住戶手機，住戶在家就能透過線上刷卡繳管理費，後台系統會顯示哪一戶交了、哪一戶還沒交，一目了然非常方便。許總幹事說：「很多住戶都反應，『早該用了！』」

櫻花澄品社區住戶體驗後，認為繳管理費不用跑到便利商店，直接線上刷卡就能繳，比較不容易忘記繳，即使人在國外也能按時繳費，非常方便；刷卡繳管理費還可以賺信用卡紅利回饋，十分符合現代人的消費習慣。

許總幹事開心表示：「現在社區管理費繳費率可說是100%！」。 圖／江建泰 攝影

「精準、快速、錯誤率低」，是許總幹事最深刻的感受。「如果有住戶逾期沒有繳，我從後台一看就知道，我可以透過系統單獨通知該住戶，不用像以前要一直打電話、想盡辦法聯絡對方，頻頻催繳對方還會不高興，有這款APP幫助，讓我減輕了很多心理壓力。」許總幹事驕傲地說，「現在我們社區管理費繳費率可說是100%！使用到現在從來沒有因為繳費的問題，造成鄰居之間的不愉快。」

「中保好生活」APP可發送領取包裹通知，改善繁瑣的紙本作業。 圖／江建泰 攝影

除了提升社區財務管理的效率，「中保好生活」APP透過簡單步驟，就能紀錄和通知住戶領取宅配包裹，也帶給管委會和住戶很大的幫助，不僅省下紙本作業流程，也較不易遺漏和出錯，還能針對住戶的生活習慣提供彈性的服務。

「中保好生活」APP能針對住戶的生活習慣提供彈性的服務。 圖／中保科技 提供

許總幹事說明：「我們社區領取包裹的時間是從早上7點到晚上7點，有的住戶下班比較晚，又急需在當天拿到包裹，他可以透過APP私密訊息和管委會聯絡，請管理員在下班前把包裹放在約定的地點，生活上多了這些貼心細節，感覺就很不同。」

智慧社區管理系統，讓管委會和住戶達到雙贏。 圖／江建泰 攝影

現在社會缺工，人力成本越來越高，大多數的管委會為了節省人力，都必須精簡作業流程，許總幹事認為「中保好生活」APP，無論是繳管理費、社區公告電子化、領取包裹等功能，都做得很到位，「真的能替管委會省下很多心力，也能提升住戶的生活品質！」

「中保好生活」是由中保科技集團與旗下史詩科技協力開發，透過智慧科技的輔助，將社區所有繁雜的物業大小事全部雲端化管理，不僅節省物業人員管理心力，服務也更有效率。「中保好生活」並以成為全台最大生活服務管理平台為目標，推出至今受到廣大好評。

圖／中保科技 提供

即刻免費諮詢專線：0800221195 官網：https://www.glf.tw/