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49歲女做醫美電波 舒眠麻醉出人命 衛福部長回應了
一名49歲女子，日前（7日）至中山區醫美診所進行電波拉皮療程時，在麻醉過程發生血氧濃度異變，送醫後不治身亡。這起意外再度引發麻醉手術是否有請「專科麻醉醫師」爭議，台灣麻醉醫學會呼籲，任何麻醉都應該由專科醫師進行。對此，衛福部長邱泰源表示，醫界有任何建議，都可以立即討論。
邱泰源指出，「特管法」規定，大型醫美手術必須由麻醉專科醫師全程在場，且手術時要親自執行麻醉業務。發生醫美麻醉死亡事件，深表遺憾。這10年來，衛福部注重病人安全品質，對於醫美療程也有許多規範，包括輕度、中度鎮靜者，得由手術醫師以外的其他受麻醉相關訓練專業醫師執行。
邱泰源說，這起「電波拉皮療程」麻醉身亡的意外，檢調單位已經進行調查，一切尊重司法。台北市衛生局也啟動行政稽查，對吳姓女醫師等人是否有違反「醫療法」及「醫師法」，衛福部不表示意見。
台灣麻醉醫學會前鎮靜委員會主委、麻醉專科醫師蘇百川表示，應該讓所有的醫美均納入正規麻醉規範照護範疇，邱泰源表示，對於麻醉專科學會的任何意見，都可以好好坐下來討論，一切以「民眾安全」為優先考量；未來，衛福部也會加強醫美特定手術的安全性和麻醉品質。
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