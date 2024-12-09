高鐵搶座位爆2女潑水衝突 鐵路警還原事發與處理經過

台灣高鐵一列826車次列車昨天下午發生旅客嚴重爭執糾紛，至今天網路餘餘盪漾，鐵路警方今天下午表示，2名旅客疑因自由座車廂座位換座發生相互潑水糾紛，警方據報後，將2女帶至高鐵新竹站警察服台登記資料及簡單詢問，雙方最後不提告而未成案，並自行離開。

這起高鐵車廂內發生2名張姓女子互潑水糾紛，網路議論紛紛，鐵路警察局台北分局調查，高鐵826列車即將停靠苗栗站時，一名張姓女子指稱她誤解另一名藍衣短髮張姓女子疑因座位協調問題，故意將水壺的水倒在她兒子身上，造成她兒子身上衣服全濕及驚嚇，她便拿身旁礦泉水澆淋藍衣張女，造成藍衣張女驚嚇嚎啕大哭，藍衣張女指稱自己因列車晃動不慎將水淋到該張女兒子，並非故意行為。

台北分局表示，鐵路警方在新竹站將2張女雙方帶下車，在新竹站警察服務台登記資料及簡單詢問，最後2張女雙方說明及表示暫不提告，此案因而未成案，警方隨後讓2張女雙方自行離開，過程全程錄音影音，及保留高鐵826次監視器畫面，登記備查。