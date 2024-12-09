快訊

張忠謀自傳上下冊相隔26年 蔡英文：書和台積電股票都值得等待

控遭推擠重摔 林月琴提告陳玉珍：任何暴力在國會都不該發生

涉郭哲敏地下匯兌…「百億賭王」林秉文疑跑路 新北院：26日將拘提

聽新聞
0:00 / 0:00

850百帕「0度線」來到北台灣有多冷？ 氣象署解釋了

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中央氣象署指出，850百帕「0度線」是指1500公尺左右高空的氣溫達0度，不是平地會達到0度。擷取自氣象署粉專「報天氣 - 中央氣象署」
中央氣象署指出，850百帕「0度線」是指1500公尺左右高空的氣溫達0度，不是平地會達到0度。擷取自氣象署粉專「報天氣 - 中央氣象署」

周四和周六受兩波東北季風影響，周六那波比較冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新各國模式仍模擬，周六至下周二清晨，有達到首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率。

吳進一步貼圖解釋，最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)，周六(14日)20時模擬圖顯示，850百帕零度(紅)線，在北部近海。最新美國模式(GFS)，14日20時模擬圖則顯示，850百帕零度(紅)線，非常接近北部陸地。

850百帕「0度線」來到北台灣有多冷？中央氣象署稍早在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」貼文指出，850百帕「0度線」是指1500公尺左右高空的氣溫達0度，不是平地會達到0度。

「報天氣 - 中央氣象署」指出，影響地面氣溫的因素頗為複雜，例如日夜變化、地貌、是否下雨、風速大小、雲量多寡等，所以預報人員通常會使用850百帕(1500公尺高度)溫度場的變化，來觀察冷空氣本身的強度，進而研判影響台灣的程度。不過它也僅是溫度預報的參考指標之一，仍要考量上述各種因素的加加減減才能進一步推估各地的低溫。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨。周五起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降，天氣轉濕冷、下周日起再轉乾冷。周六至下周二清晨，有達到首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率，屆時部分平地又有發布「低溫特報」(≦10度)的條件。不過，最低氣溫能降到幾度？低溫影響範圍又如何？各國模式模擬持續微調中，應繼續觀察。

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，本周受兩波東北季風影響，其中周末冷空氣強度在東北季風到冷氣團間，台北低溫約14度，但中部以北、東北部及空曠地方再低一、兩度，只剩12度。

冷氣團 東北季風 氣溫 氣象署

延伸閱讀

局部恐10度以下！吳德榮：周末冷空氣挑戰首波強烈大陸冷氣團

北東今明濕涼微冷 吳德榮：下周六迎首波強烈冷氣團

晴朗舒適入夜陡降溫 吳德榮：下周六冷空氣再襲、強度更強

今晨7.8度！乾冷氣團+輻射冷卻日夜溫差大 吳德榮：下周再迎另波東北季風

相關新聞

高鐵搶位風波！男童飆髒話挨轟「身教差」 母淚駁：那是他最兇狠的反擊

高鐵8日發生自由座搶位事件，有2名旅客因座位發生糾紛，先是一名藍衣女子往男童頭上倒液體，男童媽媽憤而以礦泉水回敬，隨後藍衣女嚎啕大哭，場面混亂，雙方事後已互相道歉並和解，然而因為年僅不到十歲的男童被潑當下大飆髒話，引發不少民眾謾罵。

高鐵搶座位爆2女潑水衝突 鐵路警還原事發與處理經過

台灣高鐵一列826車次列車昨天下午發生旅客嚴重爭執糾紛，至今天網路餘餘盪漾，鐵路警方今天下午表示，2名旅客疑因自由座車廂...

冬天發病率增4成！肚痛蔓延一部位要注意 醫：恐引發生命危險

天氣越來越冷，隨著食慾上升，飲酒跟食用油膩食物的機會也變多，肝膽腸胃科醫師錢政弘提醒，近期腸胃疾病患者有顯著上升，特別是胃潰瘍、胃食道逆流和腸胃型感冒等最常見。其中，要特別注意的是「急性胰臟炎」，發病率比夏天高出40％，若出現腹痛時蔓延至背部，千萬不要誤以為是單純的胃痛，應及時就醫。

850百帕「0度線」來到北台灣有多冷？ 氣象署解釋了

周四和周六受兩波東北季風影響，周六那波比較冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...

手機版也有！LINE訊息字體9種變化語法教學 網哀號：安卓竟然沒有

LINE在4年多前推出新功能，讓聊天訊息的文字可以加框、變紅字、粗體或斜體，不過僅能在電腦版上顯示，近日有LINE用戶發現手機版也可以使用文字特效了，引來不少網友直呼「手機終於有了！」

氣象署：本周兩波東北季風 周末起低溫恐12度

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，本周受兩波東北季風影響，其中周末冷空氣強度在東北季風到冷氣團間，台北低溫約14度，但中部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。