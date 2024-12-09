850百帕「0度線」來到北台灣有多冷？ 氣象署解釋了

周四和周六受兩波東北季風影響，周六那波比較冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新各國模式仍模擬，周六至下周二清晨，有達到首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率。

吳進一步貼圖解釋，最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)，周六(14日)20時模擬圖顯示，850百帕零度(紅)線，在北部近海。最新美國模式(GFS)，14日20時模擬圖則顯示，850百帕零度(紅)線，非常接近北部陸地。

850百帕「0度線」來到北台灣有多冷？中央氣象署稍早在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」貼文指出，850百帕「0度線」是指1500公尺左右高空的氣溫達0度，不是平地會達到0度。

「報天氣 - 中央氣象署」指出，影響地面氣溫的因素頗為複雜，例如日夜變化、地貌、是否下雨、風速大小、雲量多寡等，所以預報人員通常會使用850百帕(1500公尺高度)溫度場的變化，來觀察冷空氣本身的強度，進而研判影響台灣的程度。不過它也僅是溫度預報的參考指標之一，仍要考量上述各種因素的加加減減才能進一步推估各地的低溫。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨。周五起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降，天氣轉濕冷、下周日起再轉乾冷。周六至下周二清晨，有達到首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率，屆時部分平地又有發布「低溫特報」(≦10度)的條件。不過，最低氣溫能降到幾度？低溫影響範圍又如何？各國模式模擬持續微調中，應繼續觀察。

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，本周受兩波東北季風影響，其中周末冷空氣強度在東北季風到冷氣團間，台北低溫約14度，但中部以北、東北部及空曠地方再低一、兩度，只剩12度。