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高鐵搶位風波！男童飆髒話挨轟「身教差」 母淚駁：那是他最兇狠的反擊

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵自由座發生搶位爭議，男童飆髒話挨轟，母淚駁只是自我防衛。 圖／聯合報系資料照
高鐵自由座發生搶位爭議，男童飆髒話挨轟，母淚駁只是自我防衛。 圖／聯合報系資料照

高鐵8日發生自由座搶位事件，有2名旅客因座位發生糾紛，先是一名藍衣女子往男童頭上倒液體，男童媽媽憤而以礦泉水回敬，隨後藍衣女嚎啕大哭，場面混亂，雙方事後已互相道歉並和解，然而因為年僅不到十歲的男童被潑當下大飆髒話，引發不少民眾謾罵。

今（9）日，男童母親再次使用Threads發文為兒子聲援，她表示關於很多人指出兒子在事件中罵髒話不妥，經過反覆思考，今早特別諮詢了兒童心理諮詢師，她引用心理諮詢師的回覆表示，「兒子第一時間用講髒話來回擊，那個我解讀是孩子選擇了他認為他人生中目前可以反擊出來的最兇狠的方式」。諮詢師表示男童既不能打對方、也不確定自己還可以怎麼樣，因為想為自己說話，所以髒話有時候就是一個回擊的能量。

她補充，昨日在新竹下車處理這件事後，藍衣女生決定對於潑水一事向她兒子道歉，兒子也在一進門時就先鞠躬對藍衣女致歉，「對不起，我不應該罵髒話」，藍衣女表示根本沒聽到所以沒關係。接著對方也跟兒子道歉，媽媽本人也因為倒水一事對藍衣女道歉，以上都有兩名警察在旁作證劃下句點。

她坦言，昨晚睡前兒子問她全台灣的人是不是都覺得是他們家做錯了，焦慮地問，「我是壞小孩嗎？我只是那個時候覺得很害怕…」，讓媽媽想不透的是被攻擊自衛的回防，是人的自動反應，當時他們並無意主動傷害別人，當下只是一個媽媽看到孩子被人攻擊的保護方式，選擇用對方的方式回應。她表示自己一直反覆思考事發過程中是不是還可以再做什麼，才能更減輕孩子所承受的壓力，假設自己當下請先生先把小孩帶離現場再倒對方水會不會比較好。

貼文曝光後，不少家長力挺母親，「羨慕媽媽反應很快，用魔法打敗魔法」、「有這樣的媽媽，未來還是可以期待的。我就不信先被潑水了還要被公審，教小孩被攻擊不能自衛，不然要吟詩作對回擊嗎？」、「媽媽我支持妳，是我我也絕對倒回去！我絕對不容許任何人欺負我的孩子」、「妳真的是好勇敢的媽媽！如果是我的話，可能發生的當下還反應不急的嚇傻在旁邊」、「這位媽媽妳沒做錯，而且做得很好！你們的小朋友很幸運有你們這樣的父母」、「第一時間挺身而出保護自己的小孩，我覺得妳很棒」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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自由座 高鐵

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