天冷吃鍋…北市抽驗火鍋食材10件不合格 Mo-Mo、辛殿皆上榜

天氣變冷火鍋店生意變好，北市衛生局10月專案稽查火鍋連鎖店等餐廳，其中60件火鍋常見食材發現有10件產品不合格，包含青江菜、蔥、花生粉等產品，餐廳包含辛殿、Mo-Mo-Paradis等連鎖店家，衛生局已要求業者下架、不得販售。

衛生局此次共帶回15件高風險蔬菜、15件火鍋料加工製品、10件豆製品、10件肉品、5件水產品及5件花生粉，期中有8件蔬菜檢出殘留農藥超標，1件花生粉檢出黃麴毒素超標，1件豆腐檢出不得檢出的防腐劑苯甲酸。

此次，不合格產品包含辛殿麻辣鍋信義店的蔥、Mo-Mo-Paradise南港潤泰牧場及心心麻辣鍋的青江菜、士林區富樂台式涮涮鍋的蔥及豆腐等，已令販售地點下架並開罰供應商，來源屬外縣市者則移請當地衛生局處分。

此外，衛生局也公布，今年10月抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，共計抽驗51件蔬果，其中19件不符規定，包含香菜6件、青蔥2件、青江菜2件、紅鳳菜2件、木瓜2件、白蘿蔔各2、百香果1件、辣椒1件、茄子1件，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，均屬高風險農產品，已命抽驗地點下架不得販售。