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年輕女孩輸卵管阻塞8年不孕 醫用試管技術讓她一舉得3子

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
28歲的女子8年來不孕，經檢查是因雙側輸卵管阻塞。圖／茂盛醫院提供
28歲的女子8年來不孕，經檢查是因雙側輸卵管阻塞。圖／茂盛醫院提供

1名28歲的女子，8年來因輸卵管阻塞不孕，經採用最近試管技術，培育出3顆質優的囊胚植入，皆成功著床發育，5月終於順利生下3胞胎。醫師呼籲，輸卵管阻塞不分年齡，女性應提高警覺，避免造成不孕。

茂盛醫院院長李茂盛說，台灣婦女有6%因輸卵管不孕而接受試管療程，輸卵管阻塞不分年紀，切勿以為年齡尚輕就能免除風險，建議備孕婦女定期接受輸卵管攝影檢查。

醫院說，患者曾經受孕，但初期即不幸流產，後來試著吃排卵藥仍未受孕，醫師透過子宮輸卵管攝影等檢查，判讀發現，她的雙側輸卵管都有阻塞，於是立即為她安排試管療程。

李茂盛為她取出18顆卵子做精卵結合，培育出15顆胚胎，再經過「胚胎影像即時監控系統(T/L)」及「AI人工智慧試管技術」之後，選出優良囊胚植入，懷孕成功率大為提高。

因這名女子的年紀尚輕，生理狀況都很好，李茂盛為她定期產檢、追蹤3幼兒健康狀況，27周時便放心將她轉至婦產科，繼續為母子4人做健康把關。

李茂盛說，若雙邊輸卵管完全阻塞，會讓卵子和精子無法結合受精而導致不孕，但若輸卵管為部分阻塞，則可能造成受精卵在輸卵管著床，形成子宮外孕，恐危及生命。若是遠端輸卵管阻塞易則易形成輸卵管水腫，裡面的積水可能會流向子宮而影響胚胎著床。

李茂盛說，臨床發現，輸卵管阻塞不分年齡，不管是超過40歲大齡婦女，或是只有20多歲，罹患輸卵管阻塞的機率是相仿的，近期他就遇過一位超過47歲的備孕婦女，也是因輸卵管阻塞導致不孕，所幸最後到檢查發現不孕原因，透過試管療程隔年即成功得子。

他說，輸卵管阻塞有多重原因，像是骨盆腔粘粘、輸卵管炎症、細菌感染、子宮手術等，一定要去醫院做詳細檢查。

婦產科 子宮 懷孕 醫師

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