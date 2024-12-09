台泰雙邊互訪破112萬人次 觀光署辦人才交流盼觀光永續升級

台灣與泰國雙方觀光產業致力於永續觀光發展合作，交通部觀光署於12月2日至8日首次舉辦「台泰觀光人才交流活動」，結合多元課程與實地參訪，深入探討雙邊旅遊資源整合、數位轉型與永續旅遊發展等議題，攜手推動觀光產業升級與市場拓展。

觀光署副署長林信任代表頒授參與本次活動台泰成員結訓證書，台灣觀光協會會長簡余晏與泰國旅遊局駐台北辦事處副處長黃俊陽受邀出席，盼後續加入民間力量，共同推動雙邊交流。

根據交通部觀光署統計，2024年1月至9月，台泰雙邊互訪累計達112萬7,396人次，較去年同期成長35.47%；相較疫前2019年同期亦增長24.39%。經過雙邊長年交流，尤其互相免簽政策下，將可望促進台泰旅遊市場復甦與成長。

觀光署指出，本次交流活動以台灣「雙軸轉型觀光政策」為核心，聚焦區域帶狀旅遊與多元主題旅遊方案。交通部觀光署特別邀請泰國指定區域永續旅遊協會（DASTA）、皇太后Mae Fah Luang基金會（Mae Fah Luang Foundation）、泰國旅遊觀光協會（ATTA）、泰國觀光旅遊局臺北辦事處，以及泰國生態旅遊與探險旅遊協會（TEATA）等知名專業機構與專家代表與會。

活動首2日以課程研習為主，涵蓋「旅遊目的地行銷與推廣」、「雙邊永續旅遊發展與現況」、「觀光數位轉型與智慧應用」及「郵輪產業發展現況」等重點議題，邀請臺灣知名專家學者分享實務經驗，後3日為實地參訪，包括和平島地質公園探索、深澳自行車旅遊、大甲鎮瀾宮廟宇文化巡禮、手作紅茶體驗，以及迪化街商圈導覽等行程，呈現臺灣在自然與文化旅遊領域的多元吸引力，同時也通過臺泰雙方觀光發展經驗交流，以推動旅遊市場的可持續發展。

林信任表示，本次活動是首次舉辦，希望藉由研習與實地考察，雙方經驗分享與資源整合，深化雙邊觀光合作，共同提升臺泰兩地旅遊市場的競爭力與永續發展能力。學員代表、泰國旅遊觀光協會秘書長Dr. Adith Chairattananon則表示，欣見台泰觀光界持續交流成長，返國後將會同協會爭取明年由泰方辦理並歡迎台方前往交流。觀光署將汲取學員的意見，協助台灣觀光業者掌握國際趨勢，拓展商機，讓台灣成為泰國旅客出境旅遊的首選目的地。