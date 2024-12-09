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芥川獎入圍小說「未命名」 揭開未成年偶像過曝傷痕

中央社／ 台北9日電

第169屆日本芥川賞入圍小說「未命名 ##NAME##」推出繁中版，由常為偶像打造世界觀的新銳作詞家兒玉雨子，以最貼近、犀利的觀察書寫懷抱星夢女孩們面臨提早長大、過曝的傷痕。

「未命名 ##NAME##」描述小學5年級的雪那與美砂乃同為演藝經紀公司的培訓生，美砂乃人氣很高，雪那卻一直沒有大紅的機會，上了國中後，還得面對情緒勒索的母親與嚴厲的經紀人，以及知道她曾經拍攝兒童泳裝、帶著有色眼光對她冷暴力的同學。

隨著社會對兒童色情議題的討論漸趨熱烈，人們將雪那的過去定義為「現代社會的黑暗面」，但雪那回憶起那段日子，那段被閃光燈照亮、與美砂乃一起度過的時光，明明那麼耀眼，是終於能夠安放「我」的時刻，思索著「怎麼會是黑暗？」

根據皇冠文化出版書訊，全書將流行於二次創作領域的文學形式「夢小說」融入敘事，以不填入名字，系統就會顯示預設的「##NAME##」，象徵少女對自我身分迷惘與不安，也反映成長過程中對自我定位的艱難探索。

作者兒玉雨子高中開始即以作詞家身分出道，以Hello! Project旗下的日本女團為主，亦為遊戲「偶像大師」、動畫「藍色監獄」等作品歌曲作詞。她抱持著「原本就知道未成年偶像存在的我，或許可以寫這個題材」的想法，完成了這本書。

在繁體中文版作者序文裡，兒玉雨子以「我無法苛責那些在遭遇困境時選擇沉默的人」作為標題寫道，「受害者之所以會選擇沉默，當然是被純粹的惡意所逼迫，但或許也是因為害怕這樣的圍觀。」因此她無法苛責那些遭遇困境時選擇沉默的人，或明明痛苦不堪卻故作沒事傻笑的人。

兒玉雨子認為，若是每個人都能在當下鼓起全副勇氣對抗，那就再也沒有比這更棒的事，「然而這世上到底有幾個人能夠一出世就立刻收住哭聲，靠自己的力量站起來。我們應該都是依靠身邊的人哺育、以只屬於自己的名字被呼喚、學會說話，然後才慢慢站起來的。」

兒玉雨子坦言，書寫過程她一度思索是否揭開了瘡疤、觸發受害者心傷，但讀者們為被推入幽閉暗處的「雪那」、「美砂乃」以及她，打開了通往寬闊世界的門，準備奔出外面的世界，是她最為感謝的事情。

名字 小說 日本

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