60多歲婦人舌麻數月 調整飲食避免重金屬感染源才改善

1名60多歲婦人長居大陸，因舌頭麻感數月就醫，卻未能找出原因，為此趕緊回台就醫，醫師懷疑可能與環境因素有關，於是安排功能醫學檢測，發現體內鉛、汞含量超標，疑與日常飲用水源及飲食有關。所幸經避免接觸源、靜脈營養治療及調整生活習慣後，舌頭麻木感明顯降低，回大陸後也未再復發。

長安醫院神經內科主任陳惠萱說，患者主述舌頭麻持續好幾個月，最近突然變嚴重，但回台後症狀卻緩解，因此懷疑病因可能與居住環境或飲食習慣相關。做了相關功能醫學檢查，發現李女士體內重金屬含量過高，顯示可能因長期累積了鉛和汞，因此導致了神經系統異常。

她說，重金屬過高對人體影響深遠，並不只侷限於舌頭麻痺，且因為會在各器官中沉積，長期下來可能造成神經系統退化，如巴金森氏症或失智症，亦可能傷及肝腎、免疫、心血管等其他系統，對健康構成威脅。

針對慢性重金屬累積的處理，陳惠萱提出幾個方向，包括找出並減少重金屬暴露源如不良水源、大型魚類、不明草藥等；透過充足飲水、流汗、排尿和排便來促進排泄；利用功能醫學的方法調整腸胃及肝臟功能、加強粒線體功能等，幫助身體的自然解毒能力，必要時，還需進行螯合藥物的治療。

患者因此回憶起，她平常喝的茶包，舌頭麻的症狀會隨著飲用量增加而加劇。因此建議她減少該茶包的攝取、調整飲食習慣、運動及桑拿促進流汗，並接受特定的營養素治療後，舌頭麻木感從最嚴重時的10分降至0~1分，返回大陸後也未再復發。

陳惠萱說，重金屬來源遍布生活周遭，大型魚類、未經檢驗的中草藥、來路不明的保健品，不當的鍋具和水源都有可能。建議民眾若出現不明原因的身體不適，特別是當症狀與環境因素改變有關時，可以透過功能醫學檢測，了解環境毒素及身體其他系統失衡狀態，幫助症狀緩解。