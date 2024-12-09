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浦契尼「光榮彌撒」 破2百音樂家攜手詮釋

中央社／ 台北9日電

紀念義大利作曲家浦契尼逝世百年，台北愛樂文教基金會將演唱浦契尼的「光榮彌撒」，邀約指揮家吳曜宇與聲樂家王典、葉展毓，合唱團加上青年管弦樂團超過250人大陣仗，展現不一樣的浦契尼樂作。

「光榮彌撒」是浦契尼（Giacomo Puccini）唯一的宗教合唱作品，這部作品的音樂充滿戲劇張力，隱約已有歌劇影子。吳曜宇今天在記者會上表示，這首樂曲是浦契尼在帕契尼音樂學校（又名鮑凱里尼音樂學校）的畢業曲目，只有演過一次。

北藝大音樂學系研究所專任助理教授車炎江研究，1880年首演後，這套彌撒在浦契尼有生之年不曾再度演出，原因或許因為他日後轉型創作歌劇，就把自己在青澀學生階段譜寫的教會音樂作品束之高閣；當然也不排除也許是當年教會對這組彌撒若隱若現的戲劇性或「世俗」特質感到不悅，出手「干預」的後果。

除了「光榮彌撒」之外，吳曜宇也挑選英國作曲家沃恩．威廉斯（Ralph Vaughan Williams）的第3號交響曲「田園」。吳曜宇說，該樂曲靈感來自威廉斯在第一次世界大戰時的親身經歷，尤其是他在軍醫團執行任務時的所見所聞，刻畫對戰爭苦難的深沉反思，被譽為「充滿紀念意味的無歌詞安魂曲」。

吳曜宇表示，這首樂曲以靜謐和沉思為主，保持柔和音量，幾乎沒有強音和快板；「第四樂章」加入遠方傳來的女高音歌聲，宛如鬼魂，這些特徵充分體現作曲家對戰爭的深刻回望，並藉由田園意象表達其對人性、生命與死亡的深刻省思。

台北愛樂與吳曜宇的浦契尼「光榮彌撒」音樂會將於12月18日演出，地點在台北國家音樂廳，包括男高音王典、男中音葉展毓與台北愛樂合唱團、台北愛樂青年合唱團及台北愛樂青年管弦樂團等將共同演出。

戰爭 青年 音樂會

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