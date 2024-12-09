逾5萬名青少年抽電子煙 加味菸「女多於男」

「菸害防制法」新法於去年3月22日上路，國健署統計，至今年11月底共裁罰3511件，裁罰金額逾2億4000萬元。其中，電子菸的部分為865件，國健署菸害防制組組長羅素英表示，已經與各縣市衛生局聯合加強稽查，相關查處電子煙、加熱菸結果數據，將定期公布於國民健康署官網，呼籲業者勿心存僥倖。

國健署公布「112年青少年吸菸行為調查」顯示，青少年紙菸使用比率下降，但電子煙使用率仍達4.8%。國中生吸菸率為2.0%，高中職生吸菸率為6.7%；國中生、高中職生電子煙使用率分別為3.2%與6.3%，合併計算推估，約有5萬多名青少年使用電子煙。

在加味菸部分，調查結果也顯示，每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸（國中39.0%、高中職44.5%），特別是女生的使用比率高於男生，國中女生高達43.8%、國中男生36.7%；高中職女生更是達61.2%、高中職男生37.2%。

從顯示數字來看，將較於上半年統計的國中學生電子煙使用率3.9%、高中職學生8.8%，雖然呈現下降趨勢，董氏基金會菸害防治組主任林清麗認為，與她實際觀察到的校園現象有落差，但相信政府所做的努力。不過電子菸的使用，恐成吸菸、吸食毒品的敲門磚，加味菸更讓青少年陷入使用陷阱。

林清麗強調，國際報告提出，25歲以前抽電子菸的族群，有9成是使用加味菸，菸商刻意採用各種行銷手法，例如添加花香、果香或巧克力、薄荷口味等，讓青少年誤以為菸品清淡、不含尼古丁，這已經是青少年新的健康危機。

林清麗說，菸草公司不斷提出「年增200億元菸捐稅」，目的就是增加新的吸菸族群，而且鎖定年輕人，這等於是要新增106萬年輕人吸食新興菸品，會讓菸害防制法開倒車。她指出，衛福部應該召開記者會，說明攸關下一代健康的問題，而不是只公布資料「草草了事」。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，電子菸、含毒菸彈滲透校園，教職員都反映難抓、抓了也罰不到。老師沒收的菸品家長根本不想來取回，因為要繳罰金；這些電子煙也無法銷毀，而且青少年依然能輕易取得，完全防不勝防。

王瀚陽建議，學校應配備電子煙與毒品檢測設備，政府也要加強巡迴取締，衛福部、教育部、社會局以及警方共同合作，定期進行校園使用煙品檢測，保護青少年安全。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康