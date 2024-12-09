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榮耀號1,857台人滯留沖繩 陳世凱：明後天包機返台

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

「地中海榮耀號」（MSC）12月6日因發生引擎故障滯留沖繩那霸，導致約有台灣旅客1,857名滯留，交通部長陳世凱9日表示，今、明兩日將協調5航班放大機型，載運748人旅客回台，日方也同意用包機方式加入疏運，預估周四滯留旅客可全數返台。

陳世凱9日上午赴立法院交通委員會列席報告交通部所屬機關明年度預算，會中立委問及有關榮耀號滯留旅客的處理情形，陳世凱說明，目前約有1,857位台灣旅客滯留在沖繩，航港局、觀光署、民航局都在積極協調中，經協調中華航空（2610）及長榮航空（2618），9日跟10日用擴大機型方式，載運748位的旅客可以回到台灣。

此外，陳世凱也提到，船公司也會用包機的方式，在10日、11日用包機把剩餘的旅客載回台灣。交通部已責請航港局邀集觀光署、民航局、港務公司、船代及旅行社等單位，成立專案應變小組協調。

陳世凱強調，10日跟11日包機若可以加入，運輸速度會更快，要全部回來可能要12日，雖然那艘船不能移動，但上面的設施、設備都還可以使用，住宿也沒有問題，旅客滯留在沖繩就直接住在船上原本的房間，船可能開不回來，要進場維修。

此外，立委李昆澤也追問是否能在11日就能回來，此外對於旅客權益是否也能給予協助。

陳世凱強調，會加快速度，至於旅客權益，目前有跟船公司協調，對這趟旅程費用會全面減免，由船公司吸收，岸上交通費用也有200元美金，沒有坐飛機，也有400元美金的補貼。

交通部 沖繩

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