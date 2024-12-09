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冬天發病率增4成！肚痛蔓延一部位要注意 醫：恐引發生命危險

聯合新聞網／ 綜合報導
「急性胰臟炎」冬季發病率比夏天高出40％，若出現腹痛時蔓延至背部，千萬不要誤以為是單純的胃痛，應及時就醫。情境示意圖／Ingimage
「急性胰臟炎」冬季發病率比夏天高出40％，若出現腹痛時蔓延至背部，千萬不要誤以為是單純的胃痛，應及時就醫。情境示意圖／Ingimage

天氣越來越冷，隨著食慾上升，飲酒跟食用油膩食物的機會也變多，肝膽腸胃科醫師錢政弘提醒，近期腸胃疾病患者有顯著上升，特別是胃潰瘍、胃食道逆流和腸胃型感冒等最常見。其中，要特別注意的是「急性胰臟炎」，發病率比夏天高出40％，若出現腹痛時蔓延至背部，千萬不要誤以為是單純的胃痛，應及時就醫。

錢政弘在節目《醫師好辣》中解釋，冬季血管容易收縮，胃部周邊的血管也會受到影響，導致胃部缺血，進而增加胃潰瘍的發生風險，若胃潰瘍併發胃出血，患者可能會出現大便變黑、貧血、臉色蒼白、冒冷汗等症狀。除了胃潰瘍，腸胃型感冒也是冬季常見的腸胃問題，主要症狀為腹瀉，若腹瀉情況嚴重，心跳加速，持續三天且伴隨發燒、忽冷忽熱的感覺時，應立即就醫。

另外，冬季進補油膩的食物（如麻油雞），也可能導致胃食道逆流及急性胰臟炎。錢政弘分析，急性胰臟炎在冬季的發病率比夏季高出4成，若出現腹痛，且疼痛從上腹部向背部延伸，與一般胃痛的感覺有所不同，應迅速就醫，「急性胰臟炎若未及時處理，可能引發生命危險」。

至於急性胰臟炎為何這麼嚴重？三軍總醫院內科部胃腸科主治醫師林榮鈞表示，當胰臟發炎，胰臟內消化液無法排出時，則會「反芻」消化自己的組織，輕微發炎人體會自行吸收，若持續發炎，胰臟組織遭消化液侵蝕、壞死，突破到胰臟外形成「偽囊腫」，在體內持續產生感染、發炎，據統計有7％的病人會產生偽囊腫。

腹痛 醫師

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