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菜比肉貴？三樣菜花了200元…產地復耕慢 今年秋冬菜價已「貴」50天

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
今年受連續颱風影響，產地復耕緩慢，入冬菜價持續高漲，上周雲林台北果菜市場突破60元，是近年冬天最高價，連菜販都覺得好「貴」。記者陳雅玲／攝影
今年受連續颱風影響，產地復耕緩慢，入冬菜價持續高漲，上周雲林台北果菜市場突破60元，是近年冬天最高價，連菜販都覺得好「貴」。記者陳雅玲／攝影

往年入秋菜價即趨於平穩，但今年受連續颱風影響，產地復耕緩慢，入冬菜價持續高漲，上周雲林台北果菜市場突破60元，是近年冬天最高價，農業部日前宣布釋出倉儲高麗菜穩定菜價，今菜價已略微下滑，西螺果菜市場表示，今年秋冬菜價已比往年多貴了50天，隨復耕蔬菜陸續上市、氣候平順，預期菜價可望趨穩。

今年秋冬菜價仍居高不下，上周傳統市場一把葉菜動輒30、40元、高麗菜一顆破百元，施姓消費者昨天在傳統市場買了一顆高山高麗菜一台斤95元，幾乎跟豬肉價格一樣，再加上兩把葉菜，三樣菜就花了200元，驚呼「現在菜快比肉貴了嗎？」

雲林洪姓菜販表示，她賣菜30年，不曾見過冬天菜價這麼「貴」，雖農業部釋出庫存蔬菜穩定菜價，但除葉菜類價格明顯下滑，其餘蔬菜仍很「高貴」，白花椰菜往年冬天常見三顆一百元，現在一顆仍要90元。

西螺果菜市場上周平均交易價最高每公斤56.5元，台北果菜市場突破60元，農業部日前釋出倉儲高麗菜後，西螺果菜市場今天平均交易價約45元，市場董事長蔡德福表示，先前颱風南部瓜果類產地重創，復耕需要數月，因此帶動葉菜需求，致使菜價居高不下。

蔡德福表示，往年秋冬菜價平均每公斤約20幾元，今年秋冬菜價比往年足足貴了50天，目前產地復耕蔬菜已漸漸上市，且天氣漸冷，葉菜類成長迅速，平地高麗菜上周產地價每公斤平均約50元，今天每公斤已跌至40幾元，預期菜價將逐漸下滑。

農業部釋出庫存蔬菜穩定菜價，但除葉菜類價格明顯下滑，其餘蔬菜仍很「高貴」，白花椰菜往年冬天常見三顆一百元，現在一顆仍要90元。記者陳雅玲／攝影
農業部釋出庫存蔬菜穩定菜價，但除葉菜類價格明顯下滑，其餘蔬菜仍很「高貴」，白花椰菜往年冬天常見三顆一百元，現在一顆仍要90元。記者陳雅玲／攝影
今年受連續颱風影響，產地復耕緩慢，入冬菜價持續高漲，上周雲林台北果菜市場突破60元，是近年冬天最高價，連菜販都覺得好「貴」。記者陳雅玲／攝影
今年受連續颱風影響，產地復耕緩慢，入冬菜價持續高漲，上周雲林台北果菜市場突破60元，是近年冬天最高價，連菜販都覺得好「貴」。記者陳雅玲／攝影

消費者 菜價 農業部 高麗菜

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