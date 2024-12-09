聽新聞
0:00 / 0:00
菜比肉貴？三樣菜花了200元…產地復耕慢 今年秋冬菜價已「貴」50天
往年入秋菜價即趨於平穩，但今年受連續颱風影響，產地復耕緩慢，入冬菜價持續高漲，上周雲林台北果菜市場突破60元，是近年冬天最高價，農業部日前宣布釋出倉儲高麗菜穩定菜價，今菜價已略微下滑，西螺果菜市場表示，今年秋冬菜價已比往年多貴了50天，隨復耕蔬菜陸續上市、氣候平順，預期菜價可望趨穩。
今年秋冬菜價仍居高不下，上周傳統市場一把葉菜動輒30、40元、高麗菜一顆破百元，施姓消費者昨天在傳統市場買了一顆高山高麗菜一台斤95元，幾乎跟豬肉價格一樣，再加上兩把葉菜，三樣菜就花了200元，驚呼「現在菜快比肉貴了嗎？」
雲林洪姓菜販表示，她賣菜30年，不曾見過冬天菜價這麼「貴」，雖農業部釋出庫存蔬菜穩定菜價，但除葉菜類價格明顯下滑，其餘蔬菜仍很「高貴」，白花椰菜往年冬天常見三顆一百元，現在一顆仍要90元。
西螺果菜市場上周平均交易價最高每公斤56.5元，台北果菜市場突破60元，農業部日前釋出倉儲高麗菜後，西螺果菜市場今天平均交易價約45元，市場董事長蔡德福表示，先前颱風南部瓜果類產地重創，復耕需要數月，因此帶動葉菜需求，致使菜價居高不下。
蔡德福表示，往年秋冬菜價平均每公斤約20幾元，今年秋冬菜價比往年足足貴了50天，目前產地復耕蔬菜已漸漸上市，且天氣漸冷，葉菜類成長迅速，平地高麗菜上周產地價每公斤平均約50元，今天每公斤已跌至40幾元，預期菜價將逐漸下滑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言