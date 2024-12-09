旅客為搶位爆潑水衝突 陳世凱：與高鐵討論自由座安排

高鐵昨一列826車次列車因旅客爭搶座位，爆出互潑水衝突，整個過程全被拍攝上傳到網路社群，引發社會熱議。交通部長陳世凱今表示，除要求高鐵加強保全巡視，也會與高鐵討論自由座的安排。

高鐵昨下午一列826車次列車，發生旅客嚴重爭執，女子疑似爭搶自由座座位未果，刻意潑水到男童身上，引發男童母親不滿，一怒之下高舉礦泉水往女子頭上淋，過程全被拍攝，並在社群網路瘋傳，高鐵自由座議題引發外界討論。

陳世凱今赴立法院交通委員會報告並備質詢，會後接受媒體聯訪時，針對此事件語氣嚴厲譴責暴力行為，強調所有暴力行為都不應該；陳世凱表示，後續會要求高鐵對旅客之前的安全再加強。

陳世凱說，現在列車上都有保全巡視，針對巡查密度是否增加，會請高鐵公司研議；另也強調任何交通運輸，民眾的安全最重要，也會要求相關交通公司或機關，對民眾安全要有所保障。

至於是否會取消或調整自由座，陳世凱表示，交通部會與高鐵公司進行討論，由於高鐵公司為上市櫃公司，尊重公司治理，「交通部會跟高鐵討論，但由高鐵公司自己決定」。

另鐵路警察巡查人力是否也會協調增加？陳世凱說，這部分應由高鐵公司自己評估乘客的安全，若覺得現在已經是一個風險較高的狀況，相信高鐵公司會去協調這件事。

高鐵公司表示，經查826車次自台中站以北，自由座車廂每節平均站立旅客約10人左右，此旅客衝突的個案並非因車廂擁擠引發；本案發生於列車停靠苗栗站時，列車長、車安保全於第一時間到場處理，後續並通報鐵路警察全程協助處理。

另外，高鐵呼籲旅客，乘車期間相互禮讓、避免發生衝突，若遇影響個人安全或乘車秩序的狀況可尋求列車人員協助，高鐵列車除有安排車安保全協助維護旅客安全外，鐵路警察局於台灣高鐵各車站均設有駐點，且不定時派員警執行護車任務。