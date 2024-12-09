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氣象署：本周兩波東北季風 周末起低溫恐12度
中央氣象署預報員李孟軒上午指出，本周受兩波東北季風影響，其中周末冷空氣強度在東北季風到冷氣團間，台北低溫約14度，但中部以北、東北部及空曠地方再低一、兩度，只剩12度。
李孟軒指出，今起到周三白天，東北季風減弱，但10日宜蘭較大雨勢；周三晚到周五有一波東北季風；周六到周五再一波冷空氣，目前預測強度為東北季風到冷氣團之間。
溫度方面，李孟軒說，今白天氣溫回升，北部、東北部達21、22度，中南部約25度，日夜溫差大；周三各地溫達24-28度。
下一波東北季風周三晚上增強，李孟軒指出，周四、周五起北部高溫只有21、22度，中南部沒有太大落差。周末冷空氣再度增強，達冷氣團等級，周日清晨各地低溫只有14、15度，中部以北、東北部及空曠地方再低一、兩度；高溫也明顯下降，北部高溫剩17、18度，中南部也明顯下降。
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