氣象署：本周兩波東北季風 周末起低溫恐12度

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，本周受兩波東北季風影響，其中周末冷空氣強度在東北季風到冷氣團間，台北低溫約14度，但中部以北、東北部及空曠地方再低一、兩度，只剩12度。

李孟軒指出，今起到周三白天，東北季風減弱，但10日宜蘭較大雨勢；周三晚到周五有一波東北季風；周六到周五再一波冷空氣，目前預測強度為東北季風到冷氣團之間。

溫度方面，李孟軒說，今白天氣溫回升，北部、東北部達21、22度，中南部約25度，日夜溫差大；周三各地溫達24-28度。