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高鐵TGo點數年底到期別擔心 多元兌點可換咖啡餐飲

中央社／ 台北9日電

2023年的台灣高鐵TGo點數預計12月31日到期，台灣高鐵今天提醒旅客趕快檢視帳戶，只要99點起就可兌換咖啡、餐飲點心等商品。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，前一年度（2023年）累積的TGo點數將於今年12月31日到期，提醒TGo會員檢視自身帳戶，如果還有點數可到「點數365」平台兌換。

台灣高鐵表示，TGo點數有4種使用方式，包含點數兌換商品、點數折抵消費、點數折抵行程以及點數折抵票價，旅客最低99點起就可兌換超商、咖啡、餐飲點心與休閒生活等知名品牌商品。

台灣高鐵表示，為強化TGo會員帳戶安全，即日起已新增TGo會員於點數兌換交易完成時，系統即自動發送通知郵件，並於TGo會員網站進行異動個人資料，以及「點數365」網站進行兌換交易時，新增會員帳戶驗證（一次性密碼OTP機制）程序，始可完成交易，以保障個人帳戶權益與交易安全。

高鐵TGo會員目前累計已超過280萬會員數，會員購票乘車每消費新台幣20元即可累積1點外，另可享指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠等專屬好康。

咖啡 高鐵

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