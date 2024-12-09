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成人接種率低 醫籲借鏡幼兒疫苗催打明確時程

中央社／ 台北9日電

台灣嬰幼兒疫苗接種計畫是全球優等生，但成人接種率常年偏低，感染科醫師呼籲，超高齡社會在即，流感、肺炎鏈球菌與帶狀疱疹等成人疫苗建議借鏡幼兒疫苗，制訂催打明確時程。

英僑商會、英國在台辦事處與藥廠等單位近日共同舉辦「台英創新與樂齡論壇」，現場探討台灣成人疫苗接種現況與挑戰。以流感為例，今年流感併發重症病例已突破200例，重症與死亡人數均創近10年同期新高，死亡個案絕大多數未接種本季流感疫苗，成人疫苗接種需有更全面策略。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員陳宜君指出，從2010年至今年的65歲以上流感疫苗接種比例皆不到40%，遠低於世界衛生組織（WHO）建議的75%。台灣成人疫苗推廣較慢，主因是缺乏明確穩定預算來源，相較歐美有較完整成人接種建議時程表，但台灣尚未見到類似模式。

陳宜君表示，台灣嬰幼兒疫苗接種計畫是全球優等生，能保持高覆蓋率，是基於長期政策推動、明確接種時程、公費補助等，建議同樣模式應用於成人疫苗，尤其是流感、肺炎鏈球菌與帶狀疱疹等疾病，能提升全民健康，減輕醫療體系負擔，進一步促進公共健康與社會發展。

GSK葛蘭素史克藥廠台灣醫學部處長鮑鵬文提到，根據WHO指出，疫苗猶豫主要受到3大因素影響，分別是信心、自滿與便利性，其中當接種過程可及性與執行難度，如接種點分布不足、流程過於繁瑣，或時間安排不符合民眾需求，都可能降低疫苗覆蓋率。

死亡 流感疫苗

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