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45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。圖／初日診所提供
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。圖／初日診所提供

一名45歲女性上班族習慣飯後吃蔓越莓果乾「保養身體」，外出跑業務時也隨身攜帶，認為是健康又方便的零食，不料五年以來體重持續增加，BMI數值達到32（中度肥胖）。年底健檢結果顯示，空腹血糖高達115mg/dL（正常值60至100 mg/dL），屬於糖尿病前期。原本以為是即將到來的更年期引發的健康問題，醫師分析，「罪魁禍首」竟然是每日必吃的蔓越莓乾。

蔓越莓果乾因宣稱「泌尿道保健」深受女性青睞，初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍表示，天然蔓越莓富含前花青素（PACs）、多酚及維生素，據2017年美國國家衛生研究院的一篇研究顯示，每日攝取36毫克以上的前花青素可有效預防泌尿道感染。但他問診後發現，女子長期食用過量果乾，可能是罹患糖尿病前期的重要的因素之一。

陳威龍提醒，天然蔓越莓酸澀難以入口，但市售蔓越莓乾為了提升口感與保鮮效果，通常添加大量糖份與葵花油，過量攝取可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險，「加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高。」

陳威龍提醒，無論是新鮮水果還是脫水果乾，都有營養價值，重點應該在於「適量」，雖然果乾的膳食纖維與礦物質含量遠高於同等重量的水果，但因為熱量提高，且市售果乾常含高糖、高鈉與防腐劑，也需格外留意食品成份標示。

陳威龍說，即便是低GI的新鮮水果，若攝取過量或進食順序不當，也可能成為「糖份炸彈」，對於有體重控制需求或血糖波動較大的族群更要小心。

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