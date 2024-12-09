半年前突見1症狀…女一查已是癌末！醫生嘆「警示」被忽視

原來血糖是否穩定也與胰臟癌有關！台灣1名有20多年糖尿病史的70多歲婦人，一直靠服藥穩定病情，卻在約半年前出現血糖異常上升。當時醫生並未將此異常聯想起胰臟癌，加大藥量後叮囑婦人持續觀察。沒想到半年後婦人整個肚子脹起來，送院驚覺胰臟有個6公分的腫瘤，且已擴散至肝臟、淋巴結等附近器官，算是末期癌症。台灣有肝膽腸胃科醫生引述研究，指病人罹患胰臟癌的1年半前，身體一般會出現2個警號，就是血糖上升及體溫升高，並感嘆如果當時醫生有警覺性，或可以早些發現婦人患癌的情況。

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘早前在電視節目《健康好生活》分享病例，指1名患有長期糖尿病的70多歲婦人，過去20多年來靠服藥及飲食管理控制病情，一直病情穩定。

血糖異常上升

婦人半年前覆診時突然出現血糖上升的情況，醫生當時叮囑她要注意飲食，避免進食較甜的食物。然而，婦人3個月後再復診時，血糖不降反升，糖化血色素由7%以下突然上升至超過8%。

根據香港糖尿聯會網上資料，糖化血紅素可反映過去約3個月的平均血糖值，理想指標一般應低於7%，當糖化血色素達到8%，其平均血糖值已達10.2mmol/L。

而婦人的案例中，醫生當時推斷她已無法單靠注意飲食來控制病情，又或過往服用的藥物出現耐受性，故為她加藥並再觀察。可是，再過了1個月後，婦人情況急劇惡化，不但食慾轉差、不想進食，甚至虛弱乏力到連床也下不來，只能臥床，更令人擔憂的是，她的腹部整個脹大起來，家人覺得不對勁，於是趕忙將婦人送到醫院。

入院一查已是末期胰臟癌

經醫院急症室進行電腦斷層掃瞄，發現婦人胰臟有個6公分大的腫瘤，且已擴散至肝臟、淋巴結等附近器官，並伴隨嚴重腹水，屬第4期癌症，發現時已算是末期。突如其來的噩耗對婦人及其家人都難以接受，覺得一切都太突然。

胰臟癌出現前有2大警號

不過，錢政弘卻認為「也沒有很突然」，因為婦人半年前血糖無故上升，其實就是胰臟癌的警號。他引述相關研究指，一般在病患確診胰臟癌前的1年半內，會出現2個警號，就是血糖上升及體溫升高，因為癌細胞要出現時，會燃燒皮下脂肪，故病人會感到「身體熱熱的」。

他表示，當血糖上升後，接下來就會出現血脂肪下降。因為癌變會導致血脂肪吸收變差，故總膽固醇、三酸甘油酯指數反而下降，但這並非好事，而是代表人體無法吸收營養。而到了罹患胰臟癌的半年前，病患會處於高血糖水平，肌肉開始分解，血脂肪、皮下脂肪及內臟脂肪開始萎縮，「整個人會明顯消瘦」。

錢政弘解釋，該名婦人過去多年一直按規律就醫，病情穩定，可惜當時應診的醫生可能沒有將她血糖異常上升與胰臟癌聯想到一起。他慨嘆指如果當時醫生有警覺性，「（血糖）異常的上升其實就應該先檢查有沒有癌細胞出現」，並透過抽血檢查或照腹部超聲波，或可以早些發現婦人罹癌的情況。

而根據醫管局香港癌症資料統計中心2022年數據顯示，胰臟癌在香港癌症整體死亡率排名高居第4位。

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文章授權轉載自《香港01》