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武陵櫻花季交管出爐 防假山友真賞花雪管處：登山要有通行證

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
武陵農場年度盛事櫻花季即將登場，公路局已公告將於明年2月8至23日期間實施交通疏運及管制措施。圖／雪管處提供
武陵農場年度盛事櫻花季即將登場，公路局已公告將於明年2月8至23日期間實施交通疏運及管制措施。圖／雪管處提供

國內知名賞櫻景點武陵農場，年度盛事櫻花季即將登場，公路局公告將於明年2月8至23日期間實施交管，雪管處今天也表示，將配合管制登山隊伍核發通行證進入，另為避免假登山名義入園來賞花，也已制訂櫻花季期間違規入園申請特別裁處規定，請大家配合。

雪管處指出，114年武陵櫻花季入園登山遊客車輛管制措施如下：一、核准由武陵農場進出（含雪山登山口、武陵四秀登山口）且入園天數為1天之單日往返登山隊伍，為避免眾多車輛早進晚歸影響道路交通，援往例不發放車輛通行證，請搭乘合法大眾交通工具前往。若前後1日住宿於武陵農場內飯店或露營區者，請向住宿單位申辦通行證。

二、其他核准由武陵農場進入之多日行程登山隊伍，雪霸處自114年1月15日起接受車輛通行證申請，最晚於入園日3天前提出申請資料；通行證將由武陵管理站代為申請後，再以電子郵件寄送給申請人。 三、多日登山之隊伍需取得車輛通行證後，才可開車進入武陵農場並停放於雪山登山口或武陵山莊停車場，進出時間管制及入場車輛定點管理等措施依退輔會武陵農場公告為準。

另外，根據雪霸處近年的查處統計，112年櫻花季計有24人被處以停權3年處分；113年櫻花季計有28人被處以停權3年處分。櫻花季疏運管制期間，為避免有以假藉核准入園登山名義，但實際未入園登山，仍持原核發的車輛通行證入園賞花，除在登山口或山屋加強入園查核外，如發現有違規行為將處以不予許可入園3年處分。

提醒山友若無法依照時間入園時，應於入園日5日前至入園申請網站自行取消入園，以利釋出名額由候補名單遞補；但因臨時狀況來不及自行取消者，最遲應於入園日透過網站的入園信箱申請。入園許可取消後，原已核發的車輛通行證即作廢不得使用。

雪管處說，武陵櫻花季期間登山隊要先申請通行證，並制訂櫻花季期間違規入園裁處規定，請大家配合。圖／雪管處提供
雪管處說，武陵櫻花季期間登山隊要先申請通行證，並制訂櫻花季期間違規入園裁處規定，請大家配合。圖／雪管處提供

山友 櫻花季 武陵農場 賞花 雪霸

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