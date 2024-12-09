高鐵搶位互潑水 「悍媽」發文還原經過：只能用魔法打敗她

高鐵昨（8）日發生自由座搶位事件，有2名旅客因座位發生糾紛，先是一名藍衣女子往男童頭上倒液體，男童媽媽憤而以礦泉水回敬，引發藍衣女驚嚇嚎啕大哭，混亂現場引發騷動，其他乘客紛紛制止2人行為並協助報警。對此，該名媽媽昨日深夜發文描述整起事件始末。

倒礦泉水的「悍媽」在Threads發文，講述整起事件的過程，當天下午她與先生、一個小四、一個小三的小孩搭高鐵北上去看演唱會，從11車自由座上車後，兒子找到一個靠走道的9C位置，她則看到一個10B的空位，因是三連座的座位，她詢問旁邊的男乘客能否換座位，這樣他們母子就能坐一起，但當雙方上前換位子時，藍衣女生就直接坐入9C的位子，即使她非常客氣的解釋，女子仍沒禮貌地翻了一個白眼說「沒水準！」，然後離開。

接著他們和女子並未有交集，她也沒站在附近，直到高鐵行駛至苗栗站時，女子突然將手上的水壺倒在兒子頭上，她當下非常憤怒的質問女子，但女子表示「只是在喝水」，此時兒子開始嚎啕大哭，因為他的衣服全濕了，隨後女子突然開始大聲尖叫，大哭著說：「我只是在喝水，為什麼會這樣？」

媽媽表示，她這時也開始大聲尖叫，因為她很清楚，「遇到魔法時只能用魔法才能打敗她了」，隨後打開手上的礦泉水，澆了半罐在女子頭上，接著有位乘客提醒快點報警，她也馬上衝到11車口按鈴請列車長跟警察過來。

媽媽透露，有位證人看到藍衣女子在高鐵要停在苗栗時，突然打開水壺往他們的座位走去，也主動給她名片，表示可以作證。媽媽最後表示，兒子因女子倒水的行為情緒失控，未來一定會加強教育，也請大家不要急著指教他們，發生事情太多，他們也還在消化中。

台灣高鐵昨日表示，經查本事件發生於8日北上826車次，列車長於列車停靠苗栗站時，接獲通報有旅客發生糾紛，隨即到場安撫雙方情緒，並通報鐵路警察及保全人員到場，後續由鐵路警察協助處理。