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榮耀號故障 交通部已協調5航班放大機型協助旅客返台

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部9日指出，地中海榮耀號郵輪12月4日自基隆港出發，進行基隆與那霸雙母港航次行程。該郵輪12月7日停泊日本沖繩那霸港，因機械故障無法啟航，經觀光署向旅行社及船公司盤點，受影響台灣旅客約有1,857名。

交通部第一時間獲悉後，已立即要求航港局、觀光署、民航局、港務公司應變處理，截至12月8日止，民航局已協調華航（2610）及長榮（2603），於12月9日及12月10日放大機型共5航班協助旅客返台，12月9日增加328個座位，12月10日增加420個座位，將由船方全額支付機票。12月8日部分旅客已自行搭機返台，事後亦可向船方申請最高400美金之海外交通費用及200美金日本國內交通費補償。

此外，受榮耀號無法如期返台影響，原訂8日由基隆港出發航程取消影響旅客為2,080人，旅行社均於7日通知旅客航班取消訊息，船方並已公布補償方案，包括船票全退及額外贈送未來可用於船上消費金。

因應本次事件，交通部已責請航港局邀集觀光署、民航局、港務公司、船代及旅行社業者等各單位，成立專案應變小組協調處理，務必讓旅客能盡速順利返台。

旅行社 民航局 觀光

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