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基隆港郵輪回溫 前年僅487人搭乘、今年近80萬達疫前八成水準

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
「MSC地中海榮耀號」去年5月4日首航基隆港，基隆港務分公司安排拖船以噴水禮迎接進港。讀者提供
「MSC地中海榮耀號」去年5月4日首航基隆港，基隆港務分公司安排拖船以噴水禮迎接進港。讀者提供

地中海郵輪「榮耀號」因引擎故障滯留日本沖繩，郵輪公司協調航空公司今起協疏運旅客返台。基隆港1年的郵輪旅客數，從疫情前逼近百萬人，降到前年最低487人。今年已達疫前八成水準，未料發生榮耀號故障事件受到關注。

基隆港是台灣最大的郵輪港，除了以基隆為母港，安排定期航班的郵輪，加上納入遊程掛靠港的郵輪，2019年創下94萬多旅次佳績。2020年國內外爆發新冠肺炎疫情，郵輪市場急凍，2022年僅停靠12艘次，旅客487人。去年疫情趨緩旅客人次回升到28萬多人，今年旅客數接近80萬人次。

迎接郵輪市場回春，台灣港務兵分多路開拓客源，基隆港務分公司總經理高傳凱前年底就率隊赴歐洲，前往龐洛郵輪、地中海郵輪總部拜會，期爭取更多郵輪靠泊。地中海榮耀號去年5月4日初首航基隆港，今年更推出基隆、那霸雙母港航班，成為拉升基隆港郵輪旅次的主力。

基市府也嗅到郵輪商機將再次到來，當有外國企業舉辦員工活動，包下郵輪來台時，安排商家到旅客中心設攤，方便國際旅客選購，未來還將從3個層面著手，爭取更多郵輪商機留在基隆。

基隆市文化觀光局長江亭玫說，很多外國郵輪旅客在靠港前，會詢問郵輪員工旅遊資訊，因此未來希望透過郵輪員工購物優惠等為誘因，設法讓他們傳播基市賣點，讓更多遊客留在基隆。

江亭玫表示，想要提升外國遊客留在基隆的意願，提供更友善的交通環境也很重要。基隆目前車行交通指引較完善，步行指引還有進步空間，市府會努力讓外國遊客從基隆港或基隆火車站，就能順利循指引遊覽廟口夜市等景點

很多國際郵輪旅客在預訂艙位時，就會勾選靠港後行程。如果已勾選台北市101大樓等路線，抵達基隆港後，自然會被拉車接走。江亭玫說，雙北也希望能夠拉到遊輪旅客，北北基觀光局處未來可以合作，規畫跨城市串連三地的遊程，三方都受惠。

地中海榮耀郵輪號去年首航基隆港，創下基隆港靠泊最大郵輪紀錄，郵輪上有設滑水道等遊樂設施。聯合報系資料照片
地中海榮耀郵輪號去年首航基隆港，創下基隆港靠泊最大郵輪紀錄，郵輪上有設滑水道等遊樂設施。聯合報系資料照片
「MSC地中海榮耀號」去年5月4日首航基隆港，創下基隆港靠泊最大郵輪紀錄，維持至今。圖／讀者提供
「MSC地中海榮耀號」去年5月4日首航基隆港，創下基隆港靠泊最大郵輪紀錄，維持至今。圖／讀者提供
地中海榮耀號因故障滯留那霸港，郵輪公司人員昨天在旅客中心外張貼公告，今天航班取消。記者邱瑞杰／攝影
地中海榮耀號因故障滯留那霸港，郵輪公司人員昨天在旅客中心外張貼公告，今天航班取消。記者邱瑞杰／攝影
地中海榮耀號因故障滯留那霸港，1名日籍女子昨天帶著小孩來搭船時，工作人員告知航班已取消。記者邱瑞杰／攝影
地中海榮耀號因故障滯留那霸港，1名日籍女子昨天帶著小孩來搭船時，工作人員告知航班已取消。記者邱瑞杰／攝影
地中海榮耀郵輪號去年首航基隆港，創下基隆港靠泊最大郵輪紀錄，船上設有3座泳池。聯合報系資料照片
地中海榮耀郵輪號去年首航基隆港，創下基隆港靠泊最大郵輪紀錄，船上設有3座泳池。聯合報系資料照片
地中海榮耀郵輪號上80公尺長的香榭麗舍榮耀大道，吸引國際知名品牌設櫃。聯合報系資料照片
地中海榮耀郵輪號上80公尺長的香榭麗舍榮耀大道，吸引國際知名品牌設櫃。聯合報系資料照片

基隆港 景點 觀光局 郵輪

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