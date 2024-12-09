榮耀號郵輪故障 國籍航空擴大機型船方包機載旅客回台

亞太區最大郵輪「地中海榮耀號」6日因引擎故障滯留日本沖繩，郵輪商緊急協調航空公司讓旅客搭機回台，但有約1800名台籍旅客，只能分批疏運，任務難度高。交通部長陳世凱今表示，已與國籍航空協調今、明2天擴大機型疏運748人返台，另郵輪公司明、後2天也會以包機方式，將其他民眾載回台灣。

榮耀號本月4日自基隆港出發，7日停泊日本沖繩那霸港，因機械故障無法啟航，郵輪商七日公告取消郵輪航程，並祭出補償方案，除全額退費並給予抵用券，另也提供日本國內及海外交通補助費用。

陳世凱今赴立法院交通委員會備詢，會前接受聯訪時表示，目前有1800多名台灣旅客滯留沖繩，已協調長榮及華航於今明2天，以擴大機型方式載運748名旅客回台；另外，郵輪公司明、後2天也會以包機方式，把剩餘旅客載回台灣，航港局及觀光署也會積極與郵輪公司協調。

交通部指出，榮耀號引擎事件發生，第一時間悉後，已立即要求航港局、觀光署、民航局、港務公司應變處理，截至8日止，民航局已協調華航及長榮，於今明（9、10日）2天放大機型共5航班協助旅客返台，9日增加328個座位，10日增加420個座位，將由船方全額支付機票。

交通部表示，8日部分旅客已搭機回台，事後也可向船方申請最高400美金的海外交通費用，以及200美金日本國內及通費補償。

受到耀號無法如期返台影響，原訂8日由基隆港出發航程取消影響旅客為2080人，旅行社均於7日通知旅客航班取消訊息，船方並已公布補償方案，包含船票全退及額外贈送未來可用於船上消費金。

交通部表示，因應本次事件，已請航港局邀集觀光署、民航局、港務公司、船代及旅行社業者等各單位，成立專案應變小組協調處理，讓旅客能盡速順利返台。