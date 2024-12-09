周四周末二階段降溫！天氣風險：恐成入冬第二波大陸冷氣團

冬衣冬被可以準備了，天氣風險公司天氣分析師李至晟今指出，今晨輻射冷卻強仍有寒意，明後回溫，但周四起東北季風增強，周六再一波冷空氣，二階段降溫，周六晚間起北部低溫約14-15度，有機會成為今年入冬以來的第二波大陸冷氣團。空曠地區因為輻射冷卻，極端低溫可能再更低1-2度。

李至晟指出，今早仍受東北季風影響，但強度開始減弱，連帶使迎風面地區的水氣減少。空曠地區夜間輻射冷卻效應增強，今清晨平地最低溫是苗栗三灣的11.9度。除大台北到宜蘭、花蓮外，氣溫會快速上升。今天北部高溫大約20度，中南部與台東高溫24-27度，日夜溫差仍大。

明天起東北季風減弱，風向轉為偏東風，大台北地區也可望看到太陽露臉，好天氣可維持到周三，是近期氣溫高點，從北到南高溫都在24-27度，周三晚間起新一波的東北季風南下，又開啟新一輪的降溫。

李至晟指出，周四起東北季風再度增強，北部、東半部迎風面先轉陰有雨，白天高溫再度降到約20度，中南部影響還不明顯；要等到周六後面更強冷空氣接力南下，水氣減少，預期周六晚間起北部低溫約14-15度，有機會成為今年入冬以來的第二波大陸冷氣團。空曠地區因為輻射冷卻，極端低溫可能再更低1-2度，要等到下周一白天冷氣團的強度才會減弱。