賈新興：周六冷氣團恐12度以下 高山下雪機率低

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，冷空氣減弱，明天氣溫回升，但14日至15日有受大陸冷氣團影響的機率，台北測站預測在12到14度，甚至低於12度，周三、周四再觀察會更清楚。這波冷空氣先濕後乾，3千公尺以上高山下雪機率很低。

賈新興指出，10日北海岸、基隆至東北角及宜蘭有零星短暫雨。11日午後花東山區有零星短暫雨。12日至13日受偏強東北季風影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨。

賈新興指出，14日至15日受大陸冷氣團影響，14日桃園以北及宜花東有零星短暫雨。15日午後宜花東山區轉多雲。16日午後宜花東山區轉多雲。17日午後宜花有零星短暫雨。18日新北山區及宜花東有零星短暫雨。

賈新興說，觀察14日冷空氣的強度，周日及下周一赴日本旅遊朋友，需留意天氣資訊，日本海測附近恐下大雪，但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。