局部恐10度以下！吳德榮：周末冷空氣挑戰首波強烈大陸冷氣團

下波冷空氣周末報到，比這波更冷，冬衣準備好。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，周四(12日)鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨。周五(13日)起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降，天氣轉濕冷、下周日起再轉乾冷，要注意保暖。

吳德榮指出，最新各國模式仍模擬，周六(14日)至下周二(17日)清晨，有達到首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率，屆時部分平地又有發布「低溫特報」(≦10度)的條件。不過，最低氣溫能降到幾度？低溫影響範圍又如何？各國模式模擬持續微調中，應繼續觀察。

吳德榮說，今白天起大氣轉乾、氣溫略升；北部雲量漸減、多雲時晴，中南部晴時多雲，東半部有局部短暫雨。北台偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼。

今日各地區氣溫為：北部12至22度、中部14至27度、南部15至28度及東部13至30度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日、周三(10，11日)天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼。