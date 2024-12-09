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健康你我他／叫我起床迎接下班 貓女兒讓家變溫暖

聯合報／ 文／米雪兒（竹市北區）
貓女兒每天迎接我下班。圖／米雪兒提供
貓女兒每天迎接我下班。圖／米雪兒提供

出社會許久，每天都是職場、家庭兩點一線的日常，身為新時代女性的我，至今仍小姑獨處，一直以來對小孩、毛小孩非常排斥，但就在一次機緣下，朋友送我的生日禮物竟是一隻可愛的美短貓咪，讓我又驚又喜。

「動物就是另一種類人類」確實沒錯，貓咪每天早上把我叫醒，我下班回家會至門口迎接，晚上休息時自動跳到床上圈畫地盤躺好睡覺，讓原本冷清的屋內，多了些生命和溫度。

前一陣子因工作問題暫時休假在家，那無聊又苦悶的心情一時無法排解，就乘機為愛貓打造貓屋、玩具，幸好有貓咪相伴，消除些許負面情緒。

還有一次颱風來襲前夕，強風把花台的棚子吹倒，下班回家貓咪異常的叫不停，後來才發現原來是想和我說有東西倒了要處理，處理完之後還跑到我身旁討抱和黏在我身邊，似乎在說：「主人你辛苦了！」這種暖心的舉動，讓我愛之入骨。

從一開始「新手媽媽」的非常焦慮，到現在每天都期待下班回家看萌寵，讓本身沒什麼溫度的我也變得非常有愛，這轉變朋友感受相當深刻，很慶幸有這隻可愛的貓女兒陪伴，願彼此都身體健康，一直相伴到老。

朋友 毛小孩 貓咪

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