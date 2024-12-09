返台時間未定 榮耀號旅客有人焦慮 有人看開

ＭＳＣ榮耀號本月四日從基隆港載著四千多名旅客，前往沖繩、宮古島等進行五天四夜行程，原訂七日從沖繩那霸開往石垣島、八日上午駛回基隆港，卻因引擎故障滯留那霸，郵輪公司七日深夜宣布取消航程，並安排旅客搭機返台。船上遊客指出，因返台時間不確定，大多數人反應都很焦慮，但也有人自我安慰，認為多賺假期。

旅客陳先生指出，在郵輪公司宣布引擎故障將滯留那霸，後續會安排航空接駁時，引發船上旅客騷動，多數人第一時間都想知道，作為亞太區最大郵輪，榮耀號這麼新的船，為何會出狀況；後續因班機還在安排中，許多人焦慮無法如期回到台灣，紛紛思考是否要通知公司多請假，也趕忙向親朋好友通知當下的情況。

同樣也面臨滯留沖繩的游先生表示，由於返台時間不確定，雖覺得無奈，但因為沒有需要額外請假的問題，加上郵輪公司宣布取消行程後，也開放旅客下船透透氣，不少人抓緊時間快去前往市區購物。

游先生說，郵輪公司預估十日出發回基隆港，雖有聽說可以下船自行找飯店住，但因只能自費，大部分的人還是選擇住在船上，船上一切飲食、服務皆正常，他自己則是選擇放寬心，決定一路玩到十日，之後若還不能返台，後續再與郵輪公司反映返台交通的問題。