聽新聞
0:00 / 0:00
治療慢性失眠 醫師：只靠藥物效果差
為何老年人容易失眠？衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，因生理時鐘產生變化，不需要太多的睡眠時間，這讓長者容易出現慢性失眠。再者，銀髮族平均只需睡五至六小時，必須控制入睡時間，如果晚上九時睡覺，可能半夜三時起床，躺到天亮，苦不堪言。
近五年來，國人安眠藥用量持續增加，李俊宏表示，主要來自於壓力。失眠原因眾多，不同族群、不同季節都可能發病。
臨床顯示，單憑安眠藥物，很難讓慢性失眠患者可以好入眠，最新治療為採用認知行為的心理治療，並調整生活習慣，若此治療效果不佳，再開立安眠藥物處方，加強療效。
李俊宏建議，失眠長者應先調整生活作息，延後睡眠時間，固定晚上十一時就寢，清晨五時起床，維持良好的睡眠周期。白天多參與社區的長青學院、樂齡活動，或至公園運動。如服用安眠藥物，不可自行停藥或增加藥量，避免藥物依賴性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言