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治療慢性失眠 醫師：只靠藥物效果差

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，年長者生理時鐘的變化，不再需要太多的睡眠時間，容易出現慢性失眠問題，也讓使用安眠藥情形更為上升。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，年長者生理時鐘的變化，不再需要太多的睡眠時間，容易出現慢性失眠問題，也讓使用安眠藥情形更為上升。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

為何老年人容易失眠？衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，因生理時鐘產生變化，不需要太多的睡眠時間，這讓長者容易出現慢性失眠。再者，銀髮族平均只需睡五至六小時，必須控制入睡時間，如果晚上九時睡覺，可能半夜三時起床，躺到天亮，苦不堪言。

近五年來，國人安眠藥用量持續增加，李俊宏表示，主要來自於壓力。失眠原因眾多，不同族群、不同季節都可能發病。

臨床顯示，單憑安眠藥物，很難讓慢性失眠患者可以好入眠，最新治療為採用認知行為的心理治療，並調整生活習慣，若此治療效果不佳，再開立安眠藥物處方，加強療效。

李俊宏建議，失眠長者應先調整生活作息，延後睡眠時間，固定晚上十一時就寢，清晨五時起床，維持良好的睡眠周期。白天多參與社區的長青學院、樂齡活動，或至公園運動。如服用安眠藥物，不可自行停藥或增加藥量，避免藥物依賴性。

失眠 生活習慣 睡眠時間

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