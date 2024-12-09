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生活習慣量表明年上路 幫你管控三高、失眠

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

為妥善照護三高、慢性疾病及失眠等患者，健保署八月公告實施「地區醫院全人全社區照護計畫」，副署長陳亮妤表示，明年起醫師將根據量表評估患者戒菸、戒酒，改善飲食、運動習慣、促進睡眠等七大生活習慣，持續一年，以降低重複就醫，並做好自我睡眠管理。

「地區醫院全人全社區照護計畫」上路後，逾三十萬名三高患者受惠，在地區醫院獲得整合性照護服務，延緩慢性疾病重症發生時間。陳亮妤表示，該計畫係由專任醫師、營養師及個案管理師組成照護團隊，除了藥物之外，並提供生活習慣諮詢，協助養成飲食、運動、睡眠等良好習慣，控制三高。

陳亮妤說，生活型態醫學會正評估七大實質建議內容，擬定可以真正反映民眾生活習慣的量表，明年起帶進診間，成為診療的一部分，對於三高患者提供諮商，逐一詢問每一項目。

該計畫初訂戒菸、戒酒，改善飲食、運動習慣，促進睡眠、減少壓力、增加社會連結等七大生活型態指標，其中睡眠也列入重要評估項目，陳亮妤指出，正服用安眠藥或抗焦慮劑的三高患者為此計畫照護重點，醫師將持續監測患者使用安眠藥物狀況，至少一年，觀察經過生活習慣諮詢後，藥物使用是否下降。

新竹台大分院精神部主任廖士程表示，健保在於非藥物治療給付上，略嫌不足，「全人全社區照護計畫」係透過生活習慣諮商，來促進健康，做好自我睡眠管理，但並未給付非藥物治療模式。希望經由整合型照護門診，醫師整體評估後，給予更完整的治療。

患者 生活習慣 睡眠

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