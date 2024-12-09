安眠藥、抗焦慮劑 去年全台吞11億顆

衛福部健保署統計，近五年來，安眠藥、抗焦慮劑用量逐年增高，一一二年全國共開立十一億六七二五萬顆，年長者安眠藥用量明顯增加，而罹患廣泛焦慮症的年輕族群似乎變多，以致抗焦慮劑用量呈上升趨勢，不同年齡族群面臨著不同困擾。

以往健保署統計安眠藥用量時，也連同抗焦慮劑一併計算，統計顯示，一○八年共九億五六八六萬顆，去年增為十一億六七二五萬顆，增加百分之廿二。健保署副署長陳亮妤表示，去年首次將安眠藥及抗焦慮劑用藥分開統計，更能精準掌握國人身心健康問題。

在安眠藥用量上，統計顯示，一○八年共三億九五九八萬顆，去年則增至四億七七三四萬顆，增加百分之廿一。若以每顆安眠藥厚度約○點二公分估算，疊起高度約一八七九座一○一大樓；申報使用人數從一○八年一八六萬人增至去年二○○萬人，申報費用自九億七三四九萬元增至十一億六○五八萬元。

陳亮妤指出，分析安眠藥用藥情況，各年齡層用藥量均上升，六十五歲至九十歲為主要用藥族群，去年六十五至六十九歲使用安眠藥人數高達廿四萬人，其次為六十至六十四歲廿三點一萬人、七十至七十四歲廿二點一萬人。粗估原因為年齡愈大，慢性失眠盛行率愈高，平均每四名長者，就有一人須服用安眠藥，始能入睡。

進一步分析開立安眠藥科的醫療科別，以精神科為主，其次為家醫、內科、心臟血管內科及精神科，陳亮妤表示，許多三高患者合併慢性失眠，希望透過「全人全社區照護計畫」，這五科病人均能接受衛教指導，由醫師填寫病人生活習慣評估量表，以期降低多重、重複用藥。

在抗焦慮劑使用上，一○八年五億六○八八萬顆，去年來到六億八九九一萬顆，增幅百分之廿三。陳亮妤指出，抗焦慮劑適用於恐慌、壓力、焦慮、強迫等症狀，通稱廣泛性焦慮症。不過，短期使用抗焦慮劑，不代表病人已罹患焦慮症，不少醫師僅開立一至三個月，協助病人舒緩情緒，度過壓力高峰。