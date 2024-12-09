健康名人堂／接種HPV疫苗 大幅降低子宮頸癌死亡率

自2016年以來，美國子宮頸癌死亡率大幅下降，這可能和HPV疫苗接種率增加有關。

HPV（人類乳突病毒）疫苗自2006年正式推出，南卡羅萊納醫學大學Hollings癌症中心研究團隊發現，如果以3年為一個期程，1992年到2015年，美國25歲以下女性因子宮頸癌死亡人數，在每個期程均穩定下降。2016年到2021年，死亡率更是直線下降。

其中，2013年到2015年子宮頸癌死亡率下降近4%，在這3年的最後一段時期，每10萬人約0.02人死於子宮頸癌。在接下來6年裡，死亡率下降60%以上，在2019年到2021年間，已降到每10萬人0.007人。

研究團隊進一步觀察子宮頸癌死亡人數，發現在1990年代的全美國25歲以下女性中，每3年約有50至60人死於子宮頸癌，但到了2019至2021年，這3年裡只有13人死於子宮頸癌，可看出明顯差異。

在美國死亡率10年降低62%

研究於今年11月27日發表在「JAMA（美國醫學會期刊）」，通訊作者、南卡羅萊納醫學大學Hollings癌症中心癌症預防和控制研究聯合負責人Ashish Deshmukh表示，子宮頸癌死亡率在過去10年大幅下降62%，可能是HPV疫苗接種所致。

他也指出，這是子宮頸癌預防措施在公衛獲得成功的重要里程碑，他們的研究結果也凸顯持續提高HPV疫苗接種率的重要性。

今年6月發表於「美國國家癌症研究所期刊」的研究，也證實此一結論。研究發現在12歲或13歲就接種HPV疫苗的一組女性中，追蹤出現子宮頸癌的病例為零。Ashish Deshmukh認為，年輕女性死亡率下降的發現，非常重要。

世衛呼籲：解決疫苗不平等

也因如此，世界衛生組織秘書長譚德塞在今年11月18日樂觀表示，我們有能力消除子宮頸癌。他強調，與大多數其他癌症不同，幾乎所有子宮頸癌病例和死亡都可避免；此外，如果能解決全球各國取得HPV疫苗及子宮頸癌診斷測試和治療上的不平等，可能讓子宮頸癌成為第一個被根除的癌症。

美國疾病管制及預防中心（CDC）建議，不管男女，都應在11或12歲時開始接種HPV疫苗，對於免疫功能低下的特定族群，最早可提前到9歲就接種。

如果未能在兒童階段接種疫苗，可在26歲以前補接種，另在醫師建議的前提下，還可再晚一些。一般說來，在15歲生日前開始接種疫苗，通常需要2劑，後來才接種，則要增加到3劑。

但這並不是件容易的事，CDC積極推動「Healthy People 2030（健康人2030）」目標，也就是美國的HPV疫苗接種率，2030年將達到80%，但CDC今年稍早報告指出，目前13歲到15歲兒童接種建議劑量的HPV疫苗，只有60%。

子宮頸癌是全球女性第四常見的癌症類型，若發現得早，可透過手術和化療來治療。2006年HPV疫苗問世後，接種疫苗和定期接受子宮頸抹片篩檢，則可高度預防。