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健康主題館／白蘿蔔5大好處 2類人別多吃

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
白蘿蔔熱量低，營養價值高，是減肥族的首選蔬菜。本報資料照片
白蘿蔔熱量低，營養價值高，是減肥族的首選蔬菜。本報資料照片

十二月正是白蘿蔔產季，舉凡關東煮、火鍋、黑輪店等，都可見白蘿蔔的蹤影。白蘿蔔熱量低，營養價值高，是減肥族的首選蔬菜，中醫則認為白蘿蔔具健胃消食、止咳化痰、利尿清熱等功效。不過，服用溫補藥者、體質偏寒者等兩類族群，不宜多吃。

吃白蘿蔔的好處

1.預防癌症

白蘿蔔為十字花科蔬菜，富含硫代葡萄糖苷、葡萄糖苷、葡聚醣等芥子油苷，以及蘿蔔硫素等異硫氰酸酯成分，許多研究發現能對抗多種癌症。白蘿蔔含豐富木質素，是一種不可溶纖維質，可促進腸道蠕動、增加腸道糞便體積，減少腸道與致癌物質接觸時間，常吃白蘿蔔的人腸道較不易形成瘜肉。

2.抗氧化

十字花科蔬菜特有的異硫氰酸酯具抗氧化作用，世衛組織建議可以常吃花椰菜、芥藍菜、青江菜等；不過這些蔬菜我們經常難以藉由生食，攝取大量的異硫氰酸酯，因為加熱，異硫氰酸酯會被破壞。白蘿蔔適合製成生蘿蔔泥或涼拌蘿蔔，幫助食用異硫氰酸酯，尤其在白蘿蔔磨成泥時，與酵素互相作用大量釋放，比生吃高了10倍之多。

3.穩定血糖

白蘿蔔還含大量的水溶性膳食纖維，能幫助延緩餐後血糖上升，減少腸道對葡萄糖的吸收能力，並能預防便祕。

4.促進消化

白蘿蔔含芥子油苷的活性化合物，愈靠近根部含量愈高，在體內可促進腸蠕動，幫助腸胃道氣體排出，從而能增進食欲。當吃了容易產氣食物如地瓜、洋蔥、高麗菜、豆類等，搭配吃白蘿蔔，可以幫助減少腹脹的不適。

5.治咳化痰

白蘿蔔性平微寒，具清熱解毒、健胃消食、化痰止咳、順氣利尿、生津止渴等作用。久咳不癒的族群，可利用白蘿蔔搭配蜂蜜食用；沒有痰的乾咳或寒咳也很適合吃白蘿蔔，但建議煮熟吃，因為生白蘿蔔性寒，一旦煮熟性質會轉為溫平，烹煮時可加入少量的蔥、薑、蒜烹煮，降低其寒性。

蜂蜜白蘿蔔 資料來源／陳詩婷
蜂蜜白蘿蔔 資料來源／陳詩婷

2族群不適合大量攝取

1.服用溫補藥者：白蘿蔔行氣化痰，不適合與溫補藥及補氣藥，如參類、黃耆等共服，易降低療效。

2.體質偏寒者：白蘿蔔性寒，氣虛、手腳冰冷、月經前後、中氣不足、易拉肚子、白帶多等族群，不宜過量食用。

拉肚子 洋蔥 癌症

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