獎助生醫研究成果 五位菁英分獲TBF講座、吳火獅醫學獎

國內生技醫藥領域盛事登場，台灣生技醫藥發展基金會（TBF）近日頒發2024年度多項重量級獎項得主，台大醫學院藥理學研究所教授楊鎧、與台大醫學院醫療器材與醫學影像研究所教授駱遠，因其傑出的生醫創新研究成果分別獲得國內最高額的2,500萬元研究經費；另外獎金210萬元的吳火獅醫學獎，則由台大副教授潘明楷、台大教授蔡素宜和長庚教授顧正崙三人獲得。

TBF董事長楊泮池表示，TBF自2013年創立以來，已培養500多位優秀人才，研究經費高達3億元；今年選出兩位菁英和吳火獅醫學獎三位得獎者，其研究成果都具備產業發展的應用潛力，且都是超前的創新技術，有望強化台灣在全球生技醫藥領域的競爭力。

今年度TBF學術講座大獎得主楊鎧鍵，找出誘發心臟纖維化的重要因子TXNDC5及促進心肌再生的關鍵要角CDH2，期能藉此開發新型心衰治療藥物，這項該技術已授權給生物技術開發中心發展為核酸藥物，初步鎖定肺纖維化治療，下一步將展開人體臨床試驗、並進一步尋找生技公司來合作。

另一位TBF學術講座大獎得主駱遠，開發先進結構光並結合深度學習之顯微鏡與內視鏡，整合精密奈米製程之超穎透鏡達成精準、實時快速高解析影像，為生物醫學應用帶來革命性發展。楊泮池喻為「隔山打牛」，在臨床醫療領域可開發為更先進的內視鏡，應用範圍廣泛。

在青年科研力量方面，榮獲吳火獅醫學獎的顧正崙，研究案為探索「抗細胞激素自體抗體，從疾病的致病機制到創新治療」，該抗體藥初步用於白斑病的治療，已技轉安立璽榮生技，目前已完成一期臨床，預計2025年啟動二期臨床，這項核心技術也已在發展第二、三項治療項目。

潘明楷是以探討「以小腦神經動態學，解析顫抖症及人類動作控制的奧秘」脫穎而出，該技術開發出的晶片，不僅可用於治療小腦萎縮、帕金森和中風等領域，楊泮池強調，也可應用在機器人工業，提高機器人的靈活度。蔡素宜具是以「解析RNA結合蛋白在人類心臟發育與疾病中的角色」獲青睞，未來有機會治療心肌症。

楊泮池表示，TBF是台灣生技醫藥的「無聲推手」。透過創新的研究資助計畫與全面的人才培育平台，未來TBF將持續推動更多學術與產業合作，攜手打造全球化的創新醫療生態系統。

主辦單位TBF說明，今年再生雙法重磅通過後，國內再生醫療科技和產業將帶來嶄新的曙光。長年深耕在免疫細胞、醫療製劑和技術開發的TBF 講座們，在一年一度的發表會也帶給大家嶄新的學術與技術成果。如新科中研院院士帶給大家「新型碳水化合物的開發，用於疾病診斷、預防和合成的應用」。中研院謝清河、林國儀及李永凌講座將分享「免疫細胞治療」轉譯至臨床端治療應用。關於「疫苗和新藥開發」；由中研院吳漢忠講座、台大詹迺立講座將分享疫苗治療、登革熱開發和優化新抗結核藥物具突破性成果。

此外，台大徐善慧特聘教授則展示開發新型生物材料，利用生物3D列印生成貼片，改善人體組織、替換與重建。這七位講座的創新研究發現為台灣生技醫藥轉譯的應用帶來嶄新可能。