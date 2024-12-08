醫療科技展落幕 「慢病好日子」健康代表字票選出爐

國健署調查，全台五成老人有三種以上慢性病，最常見的為高血壓、糖尿病、腎臟病。聯合報健康事業部打造「慢病好日子」衛教平台，提供最接近病友疑問的疾病預防、延緩資訊，在「2024醫療科技展」上，邀請民眾為明年的健康選出代表字，「安、穩、好、讚」四字出爐。

2024年即將進入尾聲，「慢病好日子」舉辦健康選字預測，由民眾自「好、變、安、韌、越、讚、進、穩、癒、轉」十個字中，選出明年對健康的期待。近幾年，由於新冠疫情的威脅，個人健康意識抬頭，加上台灣步入超高齡社會進入倒數，疾病控制是活得長壽、減少不健康餘命的關鍵。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩表示，「慢病好日子」長期陪伴腎友、糖友以及中風患者、巴金森病友等，包含陪伴照顧者、減輕壓力。在亞太規模最大的台灣醫療科技展中，打造「中風算病館」，設計預測生病的風險指數，幫民眾量血壓、量腰圍，從「腹部肥胖」可以提早預測罹患糖尿病、心血管疾病、高血壓、腦中風的風險。

吳貞瑩說，活動共近二千人參與，最後選出的「安、穩、好、讚」，票數不分軒輊，代表民眾嚮往身心安定、穩定及對自我健康正向的期待。她將「安穩好讚」作為祝福金句，送給所有民眾，希望邁向超高齡社會，全民一起活得好、健康老。

吳貞瑩指出，「慢病好日子」成立三年多來，持續透過貼近日常的問答衛教、方法和工具，幫助讀者改善生活習慣。聯合報分析大數據資料，發現七百六十萬名udn會員的行為，其中有超過一百萬人高度關注慢性疾病資訊，包括三高、代謝症候群、慢性腎臟病、慢性阻塞性肺病等。

隨著新增更多疾病項目，如自體免疫疾病、大腦健康等，未來將提供更精準的電子報、活動講座、問答攻略等服務，將健康解決方案延伸到各年齡層照護領域。