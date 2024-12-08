榮耀號維修受阻續停靠沖繩 明出入境檢查旅客可自行上岸

MSC榮耀號今日發出最新聲明，指已派員維修，目前郵輪仍停泊在沖繩那霸。聲明也指出，日本相關部門將於12月9日在船上進行出入境檢查。一旦該流程結束，賓客便可自行決定上岸。

MSC榮耀號表示，因12月6日的技術原因，不得不取消12月4日及12月8日從基隆港口出發的航次。

目前，郵輪繼續停靠在那霸，以便進行必要的維護工作。我們已從歐洲派遣了專業的工程師團隊，進行維修工作。但受今日（12月8日）當地天氣影響，維修工作受阻，因此郵輪繼續留在港口。

原定於週日在基隆下船的台灣賓客約1,880人，他們目前正在那霸。在有關部門的支援下，我們正與旅行社及航空公司合作夥伴密切協作，為這些賓客預訂飛機航班及安排包機，以便協助他們能儘早返程。

在當地政府及各個團隊的支持下，日本相關部門將於12月9日在船上進行出入境檢查。一旦該流程結束，賓客便可自行決定上岸。針對已經自行安排返程的賓客，我們的船上團隊將協助其下船。

目前，船上運營一切如常，賓客可繼續在船上享受相關的服務。我們也為賓客提供了免費WiFi服務，以便其與家人及朋友保持聯繫。

為表歉意，我們將為受影響的賓客提供全額退款。此外，我們還將為賓客提供未來航程抵用券，每艙第1/2位賓客的抵用券金額為郵輪船票金額的50%，每艙第3/4位賓客為75美金/人。賓客可透過原購票管道諮詢退訂詳情。